Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Künftig soll eines der drei Feuerwerke zur Schlossbeleuchtung durch eine kombinierte Drohnen- und Lasershow ersetzt werden. Das hat die Fraktionsgemeinschaft aus Grün-Alternative Liste (GAL) und Freie Wähler im Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr beantragt. Im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am Mittwoch hat "Heidelberg Marketing", Veranstalter des Feuerwerks, nun ein Konzept dazu vorgelegt.

Beschlossen wurde nun, vorerst im Jahr 2023 zwischen April und September unabhängig von der Schlossbeleuchtung eine Drohnen- und Lasershow zu veranstalten. Dafür stimmten zehn Stadträte ohne Gegenstimme, zwei enthielten sich. Am 17. März wird der Gemeinderat noch darüber abstimmen.

Die Kritik von GAL und Freie Wähler zielt auf den Umweltaspekt: "Die seit vielen Jahrzehnten durchgeführte Schlossbeleuchtung ist in ihrer jetzigen Form nicht mehr zeitgerecht und sollte in einer umweltfreundlichen Stadt so nicht mehr durchgeführt werden", heißt es im Antrag. Künftig solle die Drohnen- und Lasershow der Stadt ein anderes Image geben, "ganz nach dem Motto: ,Heidelberg heute: sachlich nüchtern romantisch verspielt’". Ganz abgeschafft werden solle die Schlossbeleuchtung aber nicht, so Stadtrat Michael Pfeiffer: "Das möchte die GAL auf keinen Fall." Es gehe bloß um Alternativen.

Warum bei den drei Schlossbeleuchtungen 2023 aber noch keine Drohnen in den Himmel steigen können, erklärte Joe Schwarz von "Heidelberg Marketing": Die Verträge für die Feuerwerke seien schon abgeschlossen, denn eigentlich hätten ja 2020 und 2021 Schlossbeleuchtungen stattfinden sollen, die aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten. Diese sind jetzt verschoben worden und die Verträge gelten weiter. "Heidelberg Marketing" hat aber auch weitere Gründe zur Skepsis: So sei die Schlossbeleuchtung eine kulturelle Veranstaltungsreihe mit Tradition. Erstmals wurde sie Juni 1815 veranstaltet und findet seit 1860 regelmäßig statt. Zudem sorgen Drohnenshows für neue Probleme: Sie sind über Wohnbebauung nicht erlaubt, müssten also über dem Neckar stattfinden. Für Start und Landung braucht es eine große Fläche finden – "und die fehlt uns", so Schwarz.

Dazu kommt, dass die Drohnenshow wegen der begrenzten Akkulaufzeit ein kurzes Vergnügen sein könnte: Die Batterien halten etwa eine Viertelstunde, doch berechnet man Hin- und Rückweg vom Boden ein, dauert die eigentliche Show nur neun Minuten. Zum Vergleich: Das Feuerwerk bei der Schlossbeleuchtung dauert rund 15 Minuten. Und die Drohnenshow ist teuer: Ein Schlossbeleuchtungsfeuerwerk schlägt mit 35.000 Euro zu Buche, eine Drohnenshow dagegen mit 75.000 Euro. Wird sie mit einer Lasershow kombiniert, stehen unterm Strich sogar 100.000 Euro. Und: Für eine noch nicht etablierte Drohnenshow könne man nur schwer Sponsoren finden.

Die Auswirkung auf die Umwelt sei bei einem Feuerwerk gar nicht so groß, sagte Schwarz. Das empfand Bunte-Linke-Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz als Herunterspielen der Risiken von Feinstaub: "Ich habe mich wirklich über diese Vorlage geärgert", sagte er über das von Stadt und "Heidelberg Marketing" ausgearbeitete Papier. Darin wird das Umweltbundesamt zitiert: Feuerwerke in ganz Deutschland produzieren demnach 2050 Tonnen Feinstaub pro Jahr – 75 Prozent davon allein in der Silvesternacht. Insgesamt macht das aber nur ein Prozent aller Feinstaubemissionen in Deutschland aus. Die städtische Vorlage zitiert als Fazit des Bundesumweltamtes: "Traditionen und Bräuche sind Teil unseres Lebens und sollen diese auch bleiben." Das, so Weiler-Lorentz, sei jedoch völlig falsch zitiert. Das Bundesumweltamt würde tatsächlich deutlich vor der Gefahr durch Feinstaub warnen. Das Fazit des Stadtrats lautete: "Laserschauen können ein Feuerwerk gut ersetzen."