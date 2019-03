Heidelberg-Schlierbach. (pol/rl) Eine 21-jährige Frau wurde am Freitagmittag in der Schlierbacher Landstraße von einem Mann in sexueller Weise beleidigt. Die Frau wartete gegen 13 Uhr an der Bushaltestelle "Rombachweg", als sie von dem Mann angesprochen wurde.

Er fragte wie alt sie sei und ob sie Geschlechtsverkehr mit ihm haben wolle. Hierfür bot er ihr auch Geld an. Bevor die 21-Jährige in den Bus stieg, war der Mann weggegangen.

Der Mann wurde wie folgt beschreiben: 50 bis 55 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, helle blasse Gesichtsfarbe. Er trug eine kleine Brille mit Metallgestell, dunkle Jeans und ein rotes T-Shirt. Darüber trug er eine braune Wildlederjacke und hatte eine Schildmütze auf dem Kopf.

Info: Hinweise auf den Mann erbittet die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444.