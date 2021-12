Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Die Schiffsleute sind in höchster Gefahr, ihr kleines Schiff droht im Sturm unterzugehen. In dieser Not ist der heilige Nikolaus zur Stelle und rettet die Verzweifelten, gegen ihn kann auch der Teufel am Mast nichts ausrichten. Das Wunder ist an der Südseite des Wormser Doms in Stein gemeißelt, über dem Portal grüßt der Heilige die Gläubigen, die seine Kapelle besuchen; Stab und Mütze weisen ihn als Bischof aus. Seine Güte ist legendär, vielfach wird erzählt, wie er Menschen zu Hilfe kam oder Bedürftige beschenkte. Am 6. Dezember, dem Nikolaustag, hält Michael Klein in der Akademie für Ältere einen Vortrag über die Gestalt des Bischofs von Myra und seine Verehrung. In vielen Bildern dokumentiert der Archäologe, wie die Bildende Kunst im Laufe der Jahrhunderte den mildtätigen Mann und seine Wunder darstellte.

Auch im Heidelberger Stadtwald findet sich sein Standbild. Wie ein kleiner Wallfahrtsort grüßt es nordwestlich der Drei Eichen durch die Bäume. Vergangenen Samstag lud die Katholische Pfarrgemeinde Sankt Bonifatius / Seelsorgeeinheit Phillip Neri wieder ein zum traditionellen "Gang zum Nickele" (siehe Artikel unten). Der Bildstock am Oberen St. Nikolausweg geht zurück auf das Jahr 1747: Ein Blitz schlug genau dort ein, wo ein Förster sich untergestellt hatte. Dass er wie durch ein Wunder verschont blieb, schrieb der Forstmann dem heiligen Nikolaus zu; in Dankbarkeit stiftete er das Marterl. Später wurde es mutwillig zerstört. Ein Soldat, der glücklich aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt war, erfüllte ein Gelöbnis und ließ den Bildstock wieder herrichten.

Das „Sankt Nickele“ im Stadtwald bei den Drei Eichen. Foto: Bechtel

Viele Legenden erzählen mancherlei fromme Begebenheiten, "sie sind aber nicht historisch verlässlich", sagt Klein. "Die Geschichten sind durch Intention geformt, damit die Botschaft ankommt." Dennoch ist Nikolaus selbst eine historische Person, dass er gelebt hat, ist belegt: Er war um 300 Bischof in der Stadt Myra in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Der Ort heißt heute Demre, er liegt an der Küste, rund 140 Kilometer südwestlich von Antalya.

An seinem Wirkungsort wurde der Bischof beigesetzt, von dort verbreitete sich der Glaube an seine Wundertaten. Als im 11. Jahrhundert die Eroberung seiner Grabstätte durch das Turkvolk der Seldschuken drohte, schickte die Hafenstadt Bari in Süditalien eine Flotte und bemächtigte sich der Gebeine. In großer Zeremonie wurden die Reliquien übergeführt, "die haben es einfach gemacht, auch gegen den Widerstand der dortigen christlichen Bevölkerung", so Klein. "Man weiß aber nicht, ob das wirklich die Gebeine von Nikolaus waren, denn an der Begräbnisstelle waren auch andere beigesetzt worden." Das tat der Anziehungskraft des neuen Wallfahrtsortes keinen Abbruch. Sofort wurde mit dem Bau einer Basilika begonnen; die Gebeine wurden in der Krypta unter dem Altar wieder beigesetzt. Auch im Wormser Dom ist eine Reliquie des Wundertäters eingemauert.

Wunder sind das Markenzeichen von Heiligen, aber die Vielfalt von Nikolaus-Wundern ist beispiellos. Auf eine der bekanntesten Erzählungen spielt der Bildstock im Stadtwald an. In der rechten Hand hält Nikolaus drei Kugeln. In der Legende sind es Goldklumpen, manchmal auch Bälle oder Äpfel aus Gold. Ein Mann, so heißt es, war verarmt und konnte seinen drei Töchtern keine Mitgift für eine standesgemäße Heirat mit auf den Weg geben. Ihnen drohte die Prostitution. Als Nikolaus davon erfuhr, warf er in drei aufeinanderfolgenden Nächten einen Goldklumpen ins Haus der Mädchen und bewahrte sie so vor diesem Schicksal. Dass die Beschenkten am Morgen die Gabe vorfanden, könnte auch der Ursprung des Brauchs sein, der den Kindern am Nikolaustag einen Teller oder einen Stiefel mit süßen Gaben beschert. Schließlich ist Nikolaus auch der Patron der Kinder; aber viele andere erhoffen sich von ihm ebenso himmlischen Beistand – allen voran die christlichen Seefahrer.

