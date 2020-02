Heidelberg. (pr/run) Offenbar das Rotlicht einer Ampel missachtet hat am Donnerstagmorgen ein Autofahrer in Heidelberg. Der Mann wollte mit seinem Peugeot vom Czernyring nach links in die Eppelheimer Straße abbiegen. Dabei missachtete der Autofahrer offenbar das Rotlicht an der dortigen Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einer Straßenbahn der Linie 26. Die Bahn war stadteinwärts unterwegs.

Der Autofahrer wurde nach ersten Informationen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste in der Straßenbahn wurden nicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Im Berufsverkehr kam es zu Behinderungen.