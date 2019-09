Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Unfall zwischen Kurpfalzring und Kranichweg kam es am Dienstagnachmittag. Gegen 12.45 Uhr fuhr ein Lastwagen langsam über die Eppelheimer Straße in Richtung Eppelheim, da er offenbar eine Hausnummer suchte. Als er in Höhe des Kurpfalzrings nach rechts in eine Hofeinfahrt abbog, musste ein hinter ihm fahrender VW Golf vollbremsen. Ein dahinter fahrender Roller fuhr auf den Golf auf.

Dadurch stürzten der Roller-Fahrer und seine 18 Jahre alte Mitfahrerin. Der Fahrer verletzte sich leicht, die Mitfahrerin wurde schwer verletzt kam per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.