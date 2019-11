Heidelberg. (pol/van) Derzeit ist die Bundesstraße 3 zwischen Rohrbach-Süd und Leimen-Nord nach einem Auffahrunfall voll gesperrt. Ersten Informationen zufolge sollen an dem Unfall, der in Richtung Wiesloch passiert ist, drei Fahrzeuge beteiligt sein. Eines soll eine Böschung heruntergefallen sein. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar. Derzeit ist die Unfallaufnahme in vollem Gang. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.