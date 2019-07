Heidelberg-Rohrbach. (pol/mare) Am Dienstagmorgen wurde die Polizei darüber informiert, dass Unbekannte an mehreren Stellen in Rohrbach Plakate mit volksverhetzendem Inhalt aufgehängt hätten. Das teilen die Beamten mit.

In der Rathausstraße und an der Kreuzung Heinrich-Fuchs-Straße/Im Hasenleiser wurden die Plakate mit Klebstoff und Klebeband an Stromkästen aufgeklebt. Auf den Plakaten wird auf den Vorfall am Frankfurter Hauptbahnhof Bezug genommen, bei dem am Montag ein achtjähriger Junge ums Leben gekommen war, nachdem er und seine Mutter von einem Mann auf die Gleise gestoßen worden waren.

Weiterhin wird die Lebensweise der Rohrbacher Bevölkerung angeprangert und ein Bezug zum Dritten Reich hergestellt.

Hinweise auf den Verfasser oder Verbreiter des Plakets liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Verbreiter der Plakate geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444, zu melden.