Der Blick in die Obere Rathausstraße ist in Zukunft geprägt von breiten Gehwegen, Bäumen am Straßenrand und Außengastronomie (oben). Im Winter sollen dort, wo bei gutem Wetter Gäste bewirtet werden, Autos parken können. Gegenüber des Restaurants zur Linde (unten) sollen sich Spaziergänger künftig niederlassen können. Visualisierungen: Stadt Heidelberg/Büro BHM

Von Jonas Labrenz

Heidelberg-Rohrbach. Breitere Gehwege, neu gepflanzte Bäume und Außenbewirtschaftung im Sommer: Die Sanierung des alten Rohrbacher Ortskerns geht in die nächste Runde. Nun ist die Obere Rathausstraße zwischen Rathausplatz und Leimer Straße an der Reihe. Die Stadt präsentierte die Entwürfe des Büros BHM für die Neugestaltung in der letzten Sitzung des Bezirksbeirats.

Außenbewirtschaftung soll künftig für den Roten Ochsen und das Restaurant Traube möglich sein. Zwischen zwei Bäumen sollen hier im Sommer Tische und Stühle, im Winter Autos stehen. Während von Westen bis zur Junkergasse Asphalt zum Einsatz kommen soll, wird die Rathausstraße im weiteren Verlauf komplett gepflastert. An der Ecke zum Bierhelderweg soll der Lindenplatz zum Verweilen einladen.

"Ich bin davon sehr angetan", schwärmte der stellvertretende Kinderbeauftragte Knud Jahnke. Im Moment halte er sich sehr ungern in dem Bereich auf, doch die breiten Gehwege würden das ändern: "Das wird dazu führen, dass der Fußverkehr wieder das Mittel der Wahl wird", so Jahnke. Auch die anderen Bezirksbeiräte waren positiv überrascht von den Plänen der Stadt. Allerdings müssten Parkplätze wegfallen. "Diese Planung verwaltet einen Mangel an Platz", erklärte Simone Merkel vom Stadtplanungsamt.

Eine "Gefährdung für Fußgänger" sieht allerdings Karin Weidenheimer (CDU) in den Plänen der Stadt. Die Fahrbahn sei zu eng, man müsse auch an den Begegnungsverkehr, etwa von Lastwagen, denken. Dann würden die Gehwege von den Fahrzeugen mitbenutzt, weil es ja keine Bordsteine mehr gebe. Außerdem müsse man unbedingt die Anwohner ins Boot holen, wenn Parkplätze wegfallen. "Eine Anwohnerbefragung ist hier angezeigt", sagte auch SPD-Bezirksbeirätin Sibylle Ziegler.

"Lebensqualität wird sich nicht nur daran bemessen, ob man direkt vor seiner Haustür parken kann", hielt Jahnke dagegen. Und Eckhard Wolfin hält den an Fußgängern und Aufenthaltsqualität orientierten Entwurf für besser: "Es ist lange überfällig, dass hier Tempo herausgenommen wird", sagte er in Bezug auf die Autofahrer. Die jetzige Situation mit Bordsteinen und klar abgegrenzter Fahrbahn sei "für eine Neugestaltung inakzeptabel".

Im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss trafen die Pläne ebenfalls auf Wohlwollen: "Die Entwürfe sind gigantisch", sagte Stadträtin Larissa Winter-Horn. Auch hier waren die Parkplätze Thema: Von 27 sollen nur noch zwölf übrig bleiben, "das ist schon hart", so Winter-Horn. Vielleicht könne man weniger als 14 neue Bäume pflanzen, schlug sie vor: "Bäume sind wunderbar, aber vielleicht ist das schon übertrieben."

Auch Baubürgermeister Jürgen Odszuck lobte im Ausschuss die Arbeit des Stadtplanungsamts: "Ein wirklich gelungener Entwurf." Im Moment ist geplant, die Höchstgeschwindigkeit auf 25 Stundenkilometer zu begrenzen, der Ausschuss entschied allerdings einstimmig, eine Verkehrsberuhigung prüfen zu lassen, bevor er ebenfalls einstimmig über die Pläne abstimmte.

Am Donnerstag, 22. Juli, wird im Gemeinderat über die Vorlage entschieden, damit im Herbst die Entwurfsplanung folgen kann. Im Frühjahr 2022 sollen die Kosten bekannt sein, damit die Finanzen im Haushalt 2023/2024 eingeplant werden können.