Heidelberg-Rohrbach. (pri/mare) Ein spektakulärer Unfall hat sich am Montagnachmittag auf dem Kundenparkplatz eines Bettengeschäftes in der Englerstraße in Rohrbach-Süd ereignet. Nach ersten Informationen wollte die Fahrerin eines 4er BMW auf dem Parkplatz ausparken. Dabei fuhr die Frau aber plötzlich nach vorne über eine bepflanzte Fläche und prallte anschließend einige Meter weiter in einen Zaun.

Dabei zog sich die Frau offenbar nur leichtere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Frau mit dem Automatik-Fahrzeug die Kontrolle darüber verlor, ist nicht bekannt. Über den entstandenen Sachschaden liegen keine Informationen vor.