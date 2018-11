Heidelberg. (pol/rl) Am Sonntagmorgen fuhr eine 57-jährige Suzuki-Fahrerin gegen 8.30 Uhr auf dem Bierhelderhofweg in Richtung Boxberg. Auf regennasser Straße kam sie laut Polizeibericht in einer Linkskurve in Höhe eines landwirtschaftlichen Betriebes von der Fahrbahn ab und schleuderte auf das Anwesen des Hofes. Dort prallte der Wagen gegen einen zum Schweinestall umgebauten Silo und stürzte etwa 3 bis 4 Meter tief den Silo hinein.

Bei der Kollision und dem Fall in die Tiefe wurde die Fahrerin nur leicht verletzt. Sie kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Mehr Glück hatten die sechs Tiere im Stall: Sie blieben unversehrt. An dem Stall entstand rund 1000 Euro Sachschaden, der Suzuki nahm rund 4000 Euro Schaden. Der Wagen musste geborgen werden.