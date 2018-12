Heidelberg. (pol/rl) In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter im Stadtteil Rohrbach an mindestens 17 Autos einen oder mehrere Reifen zerstochen. Alleine im Holbeinring wurden neun Autos beschädigt, teilte die Polizei mit. Weitere Tatorte waren die Brechtelstraße, Am Rohrbach, Sickingenstraße und die Franz-Krackenberg-Straße.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.