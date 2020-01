Von Denis Schnur

Heidelberg. So viele Menschen waren seit über sechs Jahren nicht mehr in Patrick Henry Village (PHV): Denn mit Ausnahme der beiden Metropolink-Festivals 2018 und 2019 war das ehemalige Kasernengelände am Sonntag zum ersten Mal wieder öffentlich zugänglich, seit die US-Armee das Areal 2014 verlassen hat. Und so konnten die Heidelberger dort nicht nur gemeinsam feiern, sondern sich auch ein Bild von ihrem künftigen neuen Stadtteil machen.

Und das Interesse war riesig – vor allem an den verbliebenen US-Einrichtungen. Bis etwa 15 Uhr hatten schon mehr als 1100 Menschen einen Blick in eine der ehemaligen Offizierswohnungen geworfen. Vor dem Gebäude bildete sich eine lange Schlange, denn aus Sicherheitsgründen durften immer nur zehn Menschen gleichzeitig hinein.

Bürgerfest der Stadt Heidelberg Umfrage: Matthias Kehl / Kamera: Vanessa Dietz / Produktion: Vanessa Dietz

Viele Besucher fanden den Blick in die Wohnungen interessant – waren aber überrascht von den recht schmucklosen Appartements. "Für eine Offizierswohnung auch gar nicht so groß", sagte etwa Inge Klausner, die aus dem Pfaffengrund gekommen war. "Aber der Parkettboden ist schön." Weniger Betrieb war dagegen in der Middle School, die aber auch etwas unscheinbar am Rande des Festareals lag. Beim Blick in deren Flur, Klassenzimmer und Turnhallen wirkte es zum Teil, als seien die Amerikaner erst gestern abgezogen. Im Musikzimmer stand sogar noch eine Tafelanschrift.

Doch die Gäste des Bürgerfestes interessierten sich nicht nur für die Vergangenheit des Areals, sondern auch für dessen Zukunft: Im ehemaligen Supermarkt der US-Amerikaner wurden die Pläne für den Stadtteil vorgestellt – und an den Schauwänden und dem großen Modell waren eigentlich durchgehend Hunderte Heidelberger unterwegs. "Mich beeindruckt das sehr", sagte die Wieblingerin Klara Pitz, nachdem sie sich die Pläne angeschaut hatte. "Die versprechen auf jeden Fall viel. Hoffentlich wird das auch gehalten." Denn vor allem die ambitionierten Pläne für den innovativen und klimafreundlichen Stadtteil scheinen bei den Heidelbergern gut anzukommen. An den großen Schauwänden konnten sie Kommentare anbringen: "Ja bitte! Mehr Natur!", stand dort unter der Vision für die Grünflächen im Quartier.

Doch auch wenn sich die Rückmeldungen bei der Bürgerbeteiligung zu PHV sonst bislang noch in Grenzen halten, nutzten einige Heidelberger am Sonntag die Gelegenheit, um Kritik an den Plänen zu üben. Ihnen stieß vor allem die geplante Erweiterung nach Westen sauer auf: "Das finde ich ärgerlich", erklärte die Kirchheimerin Birgit Maler. "Da soll man lieber die Häuser höher bauen." Und auch mehrere Landwirte aus Neurott lieferten sich eine heftige Diskussion mit Bürgermeister Jürgen Odszuck, weil sie ihre Lebensgrundlage bedroht sehen, wenn für die Erweiterung Ackerfläche wegfällt.

Wo geht’s noch gleich zum Bürgerfest?

Viele nahmen den falschen Weg - darunter auch ein Busfahrer

rie/ani. Die Verwirrung muss groß gewesen sein bei den Sicherheitsleuten am Eingang des Landesankunftszentrums für Geflüchtete: Denn den ganzen Tag über kamen dort am Sonntag zu Fuß Menschen an, die eigentlich zum Bürgerfest wollten. Nur: Der Eingang zum Fest war ein Kilometer Luftlinie – und fast drei Kilometer zu Fuß – entfernt. Denn das Ankunftszentrum liegt ziemlich in der Mitte des 97 Hektar großen Patrick Henry Village (PHV), das Bürgerfest aber wurde ganz im Süden gefeiert, wo der ehemalige große Supermarkt der Amerikaner steht.

Unter den "Verirrten" waren besonders viele Kirchheimer, die einfach einen kleinen Sonntagsspaziergang durch die Felder über den Grasweg gemacht hatten. Der Irrtum ist verständlich, denn dieser Weg ist es, den viele Kirchheimer früher häufig zum Volksfest der Amerikaner in Patrick Henry Village zurückgelegt hatten.

Und auch die Shuttlebus-Fahrer wussten nicht immer genau wohin. Fahrgäste berichteten, dass die Fahrer sie nach dem Weg gefragt hätten. Und mindestens ein Busfahrer fuhr tatsächlich zum Eingang des Ankunftszentrums – konnte dort aber immerhin noch ein paar Kirchheimer aufgabeln und mit zum richtigen Eingang nehmen. Auch Taxigäste erzählten von verwirrten Fahrern und einigen Umwegen.

Das Kirchheimer Ehepaar Piepkorn war ebenfalls über den Grasweg zum PHV gelaufen – nahm es aber gelassen: "Wir sind dann wieder zurück nach Hause gelaufen", berichtet Edeltraud Piepkorn. Nach einer kurzen Rast habe man dann das Auto genommen und sei zum Airfield gefahren, von wo aus es schließlich zum Bürgerfest ging. "Dann hat alles gut geklappt", so die Kirchheimerin.

Insgesamt klappte der Gratis-Shuttleservice mit den Bussen, die sehr regelmäßig aus der Innenstadt und vom Airfield aus fuhren, aber gut. Zwar waren sie zu Stoßzeiten ziemlich voll, aber es kam nur selten vor, dass Menschen wegen Überfüllung auf den nächsten Bussen warten mussten.