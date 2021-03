Kult-Kater Bert an seinem "Stammplatz" am Rewe-Markt in Rohrbach. Foto: privat

Heidelberg. (RNZ/rl) Der vermisste Supermarkt-Kater "Bert" ist wieder aufgetaucht. Das teilte die Fans des Tiers am Samstag auf "seiner" Facebookseite mit. Demzufolge soll "Bert" in den vergangenen Monaten in Alt-Rohrbach unterwegs gewesen sein und soll dabei auch "versorgt" worden sein.

Ob er nun auch wieder an seinem Stammplatz am Rohrbacher Rewe-Markt auftauchen wird, ist noch unklar. Jedoch war die Erleichterung groß, dass dem vermissten Kater in der Zwischenzeit nichts passiert war.

Update: Sonntag, 14. März 2021, 15.30 Uhr

Heidelberg. (make) Er ist in den letzten Jahren zum vierbeinigen Unikat vor dem Rohrbacher Rewe-Markt geworden: Kater Bert. Tag ein, Tag aus sah man die Katze mit dem schwarz-weißen Fell vor dem Supermarkt in der Felix-Wankel-Straße. "Jeder, der dort einkaufen geht, kennt ihn", sagt sein Besitzer Stephan Klevenz. Auch in Zeiten des Lockdowns hielt das wild lebende Tier dort die Stellung. Menschen kauften für den zwölfjährigen Kater ein, fütterten und kraulten ihn. Doch seit Dezember vergangenen Jahres ist sein Stammplatz vor den Einkaufswägen unbesetzt.

Bert ist verschwunden - wieder mal. Seither ist seine etwa 400 Mitglieder fassende Fan-Gemeinde auf Facebook in Aufruhr. "Jedes Mal, wenn ich beim Rewe bin, hoffe ich, dass er wieder an seinem Platz sitzt", schreibt eine Userin unter das Vermissten-Foto, das Klevenz auf der Seite von "Rewebert" absetzte. Kater Bert, ein gebürtiger Österreicher, kam als Kleintier zur Familie Klevenz an den Neckar. Damals mit Katzen-Kumpel Ernie, der einjährig von einem Auto erfasst wurde und dabei ums Leben kam. Bert wuchs mit Familie Klevenz und Hund Alaska auf. Und geriet in Rohrbach zur Ikone.

Sein Verschwinden besorgt die Cat-Community. "Lieber Bert, hoffentlich kommst du schnell wieder. Du hast viele Freunde die sich Sorgen um dich machen", schreibt eine Userin auf Facebook. "Auch ich habe ihn schon geknuddelt", schreibt Tierschützerin Julia Fichtner. Die Registrierungsstelle "Tasso" ist längst über die Abwesenheit Berts informiert, die Community hält die Augen offen.

Sowie 2018. Damals hatte sich Bert schon einmal längerfristig aus dem Staub gemacht. Die RNZ berichtete, wie einst die Nachbarin den Kater in Kirchheim erspähte und direkt zum Telefonhörer griff. Klevenz Frau radelte samt Katzenkorb nach Kirchheim, wo sie Bert von der ersehnten Rückkehr nach Rohrbach überzeugen konnte.

Doch seit dem Trip habe sich Bert verändert, berichtet Stephan Klevenz. Im Haus fühlte sich der Kater nicht mehr wohl, agierte teilweise panisch. Bert begleitete Klevenz zwar weiterhin bei Spaziergängen mit Haushund Alaska oder zum Fressnapf an die Hausschwelle, weiter aber nicht. Sein Revier war der Supermarkt - bis zuletzt.

Zuletzt im Januar gesichtet

Dort hat ihn Stephan Klevenz auch zum letzten Mal gesehen - im Januar. "Er sah wohlgenährt aus", sagte Klevenz. Deshalb vermutet der Besitzer, dass ihn irgendjemand mitgenommen hat - oder Bert zumindest füttert. Klevenz erinnert sich an einen anonymen Anruf einer Frau, die sich Sorgen um den Sicherheit des Katers am Supermarkt machte und erbost auflegte. Ob sie etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte? "Möglich wäre es, zeitlich passt es auch", sagte Klevenz, fügt aber an: "Das ist reine Spekulation. Er ist weg und wir wissen nicht, wo er ist."

Einen Hinweis erreichte den Besitzer aus Alt-Rohrbach. Dort will ein Zeuge Rewe-Bert, der einen markanten schwarzen Punkt auf dem weißen Fell neben der Schnauze hat, gesehen haben. "Ich werde dort demnächst mal spazieren gehen und die Augen offen halten", sagt Klevenz. Mit den steigenden Temperaturen im Frühling erhoffen sich Berts Besitzer und seine Fan-Gemeinde, dass der Kult-Kater den Weg nach draußen und zurück zu seinem Stammplatz an den Rohrbacher Supermarkt findet.