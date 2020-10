Heidelberg. (dns) Weil er sich in fremden- und verfassungsfeindlichen Organisationen engagiert und seine Gesinnung offenbar auch unverhohlen zeigt, haben die Stadtwerke Heidelberg einen 32-jährigen Bademeister aus Mannheim vorerst freigestellt. Damit reagiert das stadteigene Unternehmen auf eine Mitteilung der Antifaschistischen Aktion Heidelberg vom Freitagmorgen. Darin bezeichnen die linken Aktivisten den Mann als "gewaltbereiten Neonazi" und kritisieren die Stadtwerke heftig dafür, ihn als Bademeister eingestellt zu haben.

Denn dass dieser rechtsradikal ist, lässt sich leicht herausfinden. 2019 trat er etwa für die NPD in Mannheim bei der Kommunalwahl an. Laut SWR war er im Frühjahr 2020 dabei, als Anhänger der rechtsextremen Identitären Bewegung auf der griechischen Insel Lesbos Journalisten und Hilfsorganisationen angriffen. Außerdem gründete er 2018 die "Nova Europa Society" – einen Verein, der sich für die Gründung eines homogenen weißen Ethnostaates einsetzt. Und der Mannheimer trägt seine radikale Gesinnung auch sichtbar nach außen. So erhielt er 2016 Hausverbot in der Heidelberger Hochschule für Jüdische Studien, nachdem er in einem Seminar seine Tattoos in Nazi-Symbolik offen gezeigt hatte. Das bestätigte die Hochschule gegenüber der RNZ.

Dennoch scheint man bei den Stadtwerken überrascht. Nachdem man die Nachricht erhalten habe, habe der Konzern sofort mit der Prüfung des Falls begonnen, erklärt die Pressestelle. Der Mann sei "ab sofort bis zur abschließenden Klärung des Verfahrens freigestellt und nicht mehr als Saisonaushilfe in den Bädern oder in unserem Unternehmen eingesetzt". Die Stadtwerke distanzieren sich zudem ausdrücklich von rechtsradikalen Positionen.