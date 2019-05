Heidelberg. (pol/mare) Der Überfall beschäftigte viele Menschen in der Region: Zwei Zwölfjährige wurden am Samstagabend am Iqbal-Ufer in Heidelberg überfallen und ausgeraubt. Jetzt wurden die Täter von der Polizei festgenommen, wie die Beamten mitteilen.

Rückblick: Die beiden Jugendlichen waren um 18.35 Uhr am Neckarufer von zwei anderen Jugendlichen mit Taschenmessern bedroht worden. Die Täter raubten 12 Euro und flohen dann zu Fuß.

"Aufgrund intensiver Ermittlungen der Beamten des Raubdezernats der Kriminalpolizei Heidelberg wurden die Täter nur wenige Tage nach der Tat identifiziert", so ein Polizeisprecher. Bei diesen handelt es sich um zwei 14-Jährige, die festgenommen wurden.

Die Minderjährigen gestanden die Tat und wurden unter Auflagen in die Obhut der Erziehungsberechtigten überstellt. Ob die beiden auch für weitere Straftaten verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.