Heidelberg. (dpa) Das Rätsel um in einer S-Bahn vergessene Ampullen voller Hamster-DNA wird wohl ungelöst bleiben. Die Ermittler gehen nicht davon aus, den rechtmäßigen Eigentümer noch zu finden, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte. Auch seien keine Hinweise eingegangen, seit die Beamten den ungewöhnlichen Fund bekannt gemacht hatten. Ein Lokführer hatte bei einem Kontrollgang durch die am Heidelberger Hauptbahnhof abgestellte S-Bahn eine Kühlbox aus Styropor entdeckt. Darin waren drei Ampullen voller Hamster-DNA. Weil zunächst aber nicht klar war, worum es sich handelt, rückte der Entschärfungsdienst der Bundespolizei an. Ein Toxikologe der Rechtsmedizin identifizierte die Flüssigkeit später.

Es sei nicht möglich gewesen, den Eigentümer anhand des Gegenstandes ausfindig zu machen, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Kühlbox vergessen wurde. Dass der Fall vermutlich nicht aufgeklärt wird, bedauern auch die Beamten - es seien dazu Medienanfragen aus ganz Deutschland eingegangen, sagte der Sprecher.

Update: Mittwoch, 2. September 2020, 14.20 Uhr

Einsatz des Entschärfungsdienstes

Hamster-DNA sorgte für Polizeieinsatz im Heidelberger Hauptbahnhof

In einer S-Bahn fand ein Lokführer nach Fahrtende am Freitag eine Kühlbox mit Gefäßen einer unbekannten Substanz.

Heidelberg. (pol/rl) Am vergangenen Freitag löste ein stehengelassenes Gepäckstück in einer S-Bahn einen Einsatz der Bundespolizei aus. Ein Lokführer hatte nach seiner Fahrt die Bahn in der Abstellgruppe des Heidelberger Hauptbahnhofs abgestellt. Danach machte er seinen normalen abschließenden Kontrollgang durch den Zug und entdeckte dabei eine Kühlbox aus Styropor. Darin befanden sich drei Ampullen, die mit einer unbekannten Flüssigkeit gefüllt waren.

Aufgrund des unklaren Inhalts wurde der Entschärfungsdienst der Bundespolizei angefordert, um die Flüssigkeit zu überprüfen. Der Dienst konnte vor Ort schnell ausschließen, dass sich Sprengstoff in den Röhrchen befand. Die Ampullen wurden danach von einem Toxikologen der Rechtsmedizin begutachtet.

Hierbei stelle sich heraus, dass es sich um DNA-Proben von Hamstern handelte. Die DNA war offensichtlich für ein Labor vorgesehen. Da die Kühlkette jedoch nicht eingehalten wurde, mussten die Ampullen schlussendlich entsorgt werden.

Durch den Einsatz der Bundespolizei wurde der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt. Der Eigentümer der Kühlbox wird derzeit ermittelt. Ihn erwartet eine Rechnung für die Kosten des Polizeieinsatzes.