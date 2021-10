Heidelberg. (bms) Rad- und Fußweg auf der Promenade in der Bahnstadt sind eigentlich getrennt – aber eben nur durch eine Linie auf dem Boden. Weil sich Radfahrer und Fußgänger dort immer mal wieder in die Quere kommen, steht die Planung seit Monaten in der Kritik. Die Grünen-Fraktion im Gemeinderat hatte dazu im März einen Antrag mit diversen Maßnahmen eingebracht, die die Situation entschärfen sollen. Im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität stellte Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain nun klar, dass davon nur wenige umsetzbar seien.

Eine Maßnahme, die kommen wird, sind Gefahrenzeichen, die vor den Kinderspielplätzen entlang der Promenade aufgestellt werden, sowie Bodenmarkierungen zur Sensibilisierung von Radfahrern und Kindern. Zudem sollen im verkehrsberuhigten Bereich an der Schwetzinger Terrasse zwei entsprechende Piktogramme auf den Boden aufgetragen werden. Eine Bepflanzung zwischen Spielplätzen und Promenade werde noch "vertiefend" geprüft, weitere Maßnahmen seien derzeit nicht angedacht.

"Wir beschäftigen uns mit der Nachsteuerung, und die Probleme sind uns bewusst", sagte der Bürgermeister. "Aber ich gebe zu bedenken, dass das kein unfallträchtiger Ort ist und keine konkrete Gefahrenlage vorherrscht." Die von den Grünen vorgeschlagene Rotfärbung des Radweges auf Höhe der Spielplatzzugänge und Querstraßen sei zu teuer. Eine Rotfärbung der Straße werde zudem üblicherweise nur bei besonders sensiblen Kreuzungs- und Einmündungsbereichen vorgenommen. Auch dem Vorschlag nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 15 Kilometer pro Stunde erteilte die Verwaltung eine Absage: "Das Geschwindigkeitskonzept der Stadt sieht vor, dass auf zentralen Radverkehrsachsen grundsätzlich keine Höchstgeschwindigkeit geringer als Tempo 30 angeordnet werden soll."

Die Promenade entlang der Bahnstadt erstreckt sich über 1,4 Kilometer. Der Gehweg hat eine Breite von drei Metern, der Radweg ist 2,5 Meter breit. In Spitzenzeiten benutzen pro Tag bis zu 5000 Radfahrer die Promenade.