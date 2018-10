Heidelberg. (pol/rl) Am Donnerstagmorgen ereignete sich am Gaisberg-Tunnel am Adenauerplatz gegen 6.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Auto mit einem Radfahrer kollidierte.

Laut Polizeibericht erlitt der Radfahrer hierbei schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Nach dem Unfall wurde der Gaisberg-Tunnel zunächst gesperrt, danach wurde eine Spur für den Verkehr freigegeben. Die Unfallstelle soll noch am Vormittag von einem Sachverständigen untersucht werden, wofür der Tunnel dann nochmals voll gesperrt werden müsse.

Laut Polizei herrsche nach der Vollsperrung und zwischenzeitlichen Teilsperrung "Verkehrschaos" rund um den Adenauerplatz.

Update: 9.30 Uhr