Von Arnd Janssen

Heidelberg. Die Aktionen der Seebrücke sind zahlreich und lautstark – und solange sich nicht entscheidend etwas ändert gehen sie wohl weiter: Am frühen Samstagnachmittag machten Aktivisten der Ortsvereine Heidelberg und Mannheim bei einer Kundgebung auf dem Universitätsplatz auf die anhaltende Hilflosigkeit von Migranten auf den bekannten Routen im Mittelmeer oder im Balkan aufmerksam. "Uns fehlt der politische Wille, um etwas zu verändern", sagte Vanessa Hoffmann von der Seebrücke Mannheim. Die EU schaffe es nicht ein Seenotrettungsprogramm auf die Beine zu stellen und Innenminister Horst Seehofer wehre sich gegen die freiwillige Aufnahme weiterer Geflüchteter. "Europa denkt nicht an retten, sondern an Abschottung", bestätigte auch Annette Lennartz von "Omas gegen Rechts".

Video: Sebastian Riemer

In dieser Woche hatte unter anderem die "Tagesschau" von mehr als 120 ertrunkenen Menschen vor der libyschen Küste berichtet. Angeblich hatten europäische Grenzschützer von "Frontex" absichtlich nicht eingegriffen. Mit mehr als 100 Teilnehmern führte am Samstag eine Fahrraddemo von der Altstadt bis zum Hauptbahnhof und zurück; mit lautem Klingeln und Plakaten wurden auf die nach wie vor dramatische Lage der Menschen im Mittelmeer und auf der Insel Lesbos aufmerksam gemacht.

Video: Sebastian Riemer

Immerhin "kommen fast jede Woche neue Kommunen hinzu, die sich als sichere Häfen für Geflüchtete anbieten wollen", so Claudia Omoregie von der Seebrücke. Im September soll eine Menschenrechtskette stattfinden, die von der Nordseeküste bis an die italienische Küste führen soll und auch in Mannheim und Heidelberg Station macht.