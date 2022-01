Die Stadträte (v.l.) Alexander Föhr, Jan Gradel (beide CDU), Karl Breer FDP, Andreas und Marion Hauschild vom Wolfsbrunnen, Nicole Marmé (CDU), Rüdiger Becker vom Stadtteilverein und Larissa Winter-Horn (Heidelberger) sowie Freundeskreis-Vorsitzender Rainer Nobis an einer der Sandsteinmauern am Wolfsbrunnen. Foto: Alex

Heidelberg. (ths) Der Quellengarten des Wolfsbrunnen in Schlierbach soll aufblühen: Der Freundeskreis plant einen mit Solarlampen beleuchteten Rundweg, zwei Bänke sollen einen Ausblick ins Wolfsbrunnental ermöglichen und die Pflanzen die Besucher gerne verweilen lassen. Doch ein Sturmschaden an einem Teilstück der das Areal umgebenden Sandsteinmauer verhindert noch, dass das Gelände für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Stadt hatte für die Sanierung bereits Mittel im Haushalt eingeplant, diese aber wegen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden hohen Kosten eingefroren.

"Die Stadt blockiert aufgrund der Corona-Pandemie momentan unser Projekt Quellengarten", erklärte Andreas Hauschild, stellvertretender Vorsitzender des Freundeskreises Wolfsbrunnen und mit seiner Frau Marion ehrenamtlicher Geschäftsführer der Wolfsbrunnen GmbH, den anwesenden Fraktionsvorsitzenden der CDU, FDP und den "Heidelbergern" bei einem Vor-Ort-Termin.

Der Garten wäre für alle, erklärte Hauschild: Das Pflanzen selbst werde durch Pflanzenspenden aus den Gärten Schlierbacher Mitbürger angestrebt. "Es ist nicht nur ein großartiges Bürgerprojekt für den Stadtteil, sondern es entsteht auch das Gefühl mittels kleinen Spendenschildern bei den Gewächsen, sich im eigenen Garten zu befinden", betonte er. Darüber hinaus baue er wie bei dem Erhalt des gesamten Lebensraumes auf die Mithilfe der Freundeskreis-Mitglieder, der aus Jugendlichen bestehenden "Grünen Brigade" des Heilpädagogischen Instituts Schlierbach und auf die der Freiwilligen der BASF und SAP, die sichtbar den Teich von Algen und Unrat und das Gelände mit viel Enthusiasmus und schwerem körperlichem Einsatz befreit hätten.

Der Vorsitzende des Freundeskreises Wolfsbrunnen, Rainer Nobis, und sein Vorgänger Rüdiger Becker betonten, wie wichtig es sei, dass man neben den Nasswiesen und dem Bachlauf, dem Wolfsbrunnenteich sowie dem Restaurant in dem Gebäude im Schweizerhaus-Stil auch dieses Plateau nutzen könne. Schnelle Hilfe versprachen angesichts des für Hauschild "besonders wertvollen Lebensraums für Fauna und Flora" die sichtlichen beeindruckten Stadträte Jan Gradel, Alexander Föhr, Nicole Marmé (alle CDU), Karl Breer (FDP) und Larissa Winter-Horn ("Heidelberger"). "Wir tun alles, was für die Fortsetzung dieses Projekts möglich ist", versicherte Gradel am Ende des Termins.