Heidelberg. (pol/mare) Das WM-Halbfinale zwischen Kroatien und England hat ein nicht ganz friedliches Nachspiel gefordert. Das berichtet die Polizei.

Am späten Mittwochabend kurz vor 23 Uhr meldete demnach ein Zeuge der Polizei ein "Köperverletzungsdelikt" im Bereich Altstadt/Hauptstraße, nach dem sich eine Gruppe in Richtung Hauptstraße davon machen würde. Zwei Streifen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte rückten aus und fanden zwei Männer auf einer Bank in der Hauptstraße.

Laut deren Aussagen war es aufgrund des WM-Spiels zu Streitigkeiten gekommen, als der 20-Jährige von einem Unbekannten einen Schlag ins Gesicht bekam. Auch der 23-jährige Begleiter, der helfen wollte, bekam unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Der "Schläger" entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Beide Männer zogen sich Verletzungen zu, sodass ein Rettungswagen gerufen werden musste. Nach der Erstversorgung wurden die Männer in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie wie auch der Zeuge waren zum Zeitpunkt des Vorfalls betrunken.

Beschreiben konnten die Männer den "Schläger" nicht, daher ist die Polizei auf Hinweise angewiesen. Zeugen, die am späten Mittwochabend auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/991700, in Verbindung zu setzen.