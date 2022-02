Heidelberg. (jul) Um mittelfristig zu sparen, will die Evangelische Stadtkirche Heidelberg erst einmal investieren. Eine Bürokraft am Dekanat soll den kürzlich angestoßenen Strategieprozess der Protestanten in Heidelberg mit einer halben Stelle unterstützen. Darauf haben sich die Mitglieder der Synode – des Kirchenparlaments – am Donnerstagabend mit deutlicher Mehrheit verständigt. Für die Stelle stehen 27.000 Euro jährlich zur Verfügung. Sie soll zügig besetzt werden und ist auf zwei Jahre befristet.

In diesem und im kommenden Jahr will die Evangelische Stadtkirche ausloten, wie sie bis 2032 in den Bereichen Personal, Gebäude und Haushalt 30 Prozent einsparen kann. Hintergrund ist, dass der Kirche mit ihren Mitgliedern auch die Mittel schwinden. Für den Sparplan gibt die Badische Landeskirche den Rahmen vor, die Kirchenbezirke übernehmen die Ausgestaltung. In Heidelberg läuft dieser Prozess unter dem Motto "Zusammen Kirche erneuern". Teil dessen soll auch die Auseinandersetzung über kirchliche Inhalte sein.

Was das Personal anbelangt, gebe es seitens der Landeskirche bereits konkrete Vorgaben zu Kürzungen bei den Pfarrstellen, führte Dekan Christof Ellsiepen aus. Demnach plant die Landeskirche, während der nächsten zehn Jahre jeweils 17 Stellen jährlich abzubauen. Für den Stadtkirchenbezirk Heidelberg bedeutet das, dass von derzeit 19 Pfarrstellen bis 2032 vier wegfallen, sodass 15 Stellen übrig bleiben. "Das ist eine wichtige Grundlage für den Strategieprozess", bewertete der Dekan. Um die Arbeitsbedingungen in der Kirche müsse man sich dennoch keine Sorgen machen, beruhigte er. Denn im Zeitverlauf nehme die sogenannte Pastorationsdichte ab. Das soll heißen, dass die Zahl der zu betreuenden Gemeindemitglieder aufgrund des Mitgliederschwunds unterm Strich sinkt – auch wenn die Pfarrer aufgrund von Stellenkürzungen kurzfristig für mehr Gläubige zuständig sind.

Für Personal in anderen Bereichen wie beispielsweise der Klinikseelsorge, in der Jugendarbeit oder in der Kirchenmusik hat die Landeskirche hingegen noch keine Vorgaben gemacht, wie der Dekan erläuterte. Damit sei im April zu rechnen. Auch präzisere Vorgaben zu Einsparungen bei Gebäuden erwartet er dann.