Heidelberg. (jola) Etwa 30 Syrer machten gestern ab 14 Uhr am Bismarckplatz auf die Zustände in ihrem Heimatland aufmerksam. Die schwersten Opfer bringen die Zivilisten in den Rebellenhochburgen. 117 Angriffe auf Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen habe es im letzten Monat allein in Idlib, im Norden Syriens, gegeben, so die UN-Kommission. 400.000 Menschen lebten dagegen in Ost-Gutha unter Belagerung. Die Syrer forderten von Präsident Baschar al-Assad und Wladimir Putin im Chor: "Freiheit für Syrien, stoppt den Mord!"

"Unsere Mütter und Kinder werden durch Giftgas getötet", war auf einem der Plakate zu lesen. "Ich bin selbst Opfer eines chemischen Angriffs geworden", erzählte Alobied Majed. Er stammt aus Homs und hat die Demonstration organisiert. "Ungefähr zehn Fälle chemischer Angriffe gab es bereits", so der 28-Jährige.

"Ich weiß nicht, was ich davon halten soll", sagte Holger Harders, der die Veranstaltung kurz beobachtete, und setzte hinzu: "Man hat nie das Gefühl, von einer Seite objektiv informiert zu werden." Karin Woschko sah es ähnlich: "Von dem, was wirklich abläuft, erfährt man wenig", so die Rentnerin.

Bevor die Gruppe zum Anatomiegarten weiterzog, wo sie ab 16 Uhr noch zwei Stunden demonstrierte, stieg ein alter Herr aus dem Bus, machte eine wegwerfende Handbewegung und ärgerte sich: "Schon wieder solche Idioten!" Für Alia El Atassi, die selbst schon Demonstrationen organisiert hat, eine bekannte Reaktion: "Anfeindungen nach dem Motto ,Es sind ja alles Islamisten, die auf der Seite der Opposition stehen‘, gibt es schon", ärgerte sie sich. Aber wäre Assad nicht doch besser? "Für mich nicht akzeptabel", so die Demonstrantin.