Heidelberg. (pne) Die Heidelberger Polizei rückte am Donnerstag zu einer außergewöhnlichen Verfolgungsjagd aus: Sie musste ein wohl ausgebrochenes Huhn jagen – allerdings ohne Erfolg. Erst mithilfe von Experten gelang es letztlich, das Tier einzufangen.

Alles begann am Mittwoch, als ein Mann bei Eva Schildknecht an der Haustür in der Kirchheimer Alfred-Jost-Straße klingelte. Er fragte die 74-Jährige, ob das Huhn, das da in ihrem Vorgarten herumlaufe, zu ihr gehöre. Schildknecht wusste von nichts. Erst als mehrere Passanten sie auf das Tier aufmerksam gemacht hatten, dachte sie: "Wir müssen etwas unternehmen." Am frühen Nachmittag rief sie die Polizei und schon eine Viertelstunde später fuhren zwei Beamte im Streifenwagen vor. Die Polizisten hätten immer wieder versucht, das Huhn zu fangen, doch das hatte offensichtlich keine Lust auf einen Arrest. Stattdessen ergriff es jedes Mal, wenn die Beamten ernst machten, erfolgreich die Flucht, indem es sich zwischen dem Vorgarten der Schildknechts und dem Garten des Nachbars hin und her bewegte.

Inzwischen waren auch eine Frau aus der Nachbarschaft und ihr Sohn zur Hilfe geeilt. Der Junge versuchte, das Tier mit Futter anzulocken, derweil die Mutter eine Decke über dem Huhn ausbreiten wollte. Doch auch sie blieben erfolglos. Genauso wie zwei weitere Polizeibeamte, die ihre Kollegen verstärken sollten. Gemeinsam, sagt Schildknecht, hätten sie das Tier einkreisen wollen, ein Beamter habe es um das Haus herum gejagt. Doch – man ahnt es bereits – das Huhn kam auch diesmal davon.

Schließlich baten die Polizisten das Veterinäramt um Unterstützung – und sie lagen richtig: Die Mitarbeiterin des Amtes setzte der Verfolgung nach zweieinhalb Stunden ein Ende, mit einem Schmetterlingsnetz. Anschließend wurde die Henne – das Geschlecht ist mittlerweile bekannt – ins Heidelberger Tierheim gebracht. Dort hat sie nun einen kleinen Stall samt Auslauf für sich und wartet darauf, von ihrem Besitzer abgeholt zu werden. Zu wem sie gehört, ist noch unklar. Für Eva Schildknecht war es ein Tag, den sie so schnell nicht vergessen wird. Sie zeigte sich "gerührt" von diesem großen Einsatz aller Helfer für ein solch kleines Tier.

Info: Wer die Henne kennt, meldet sich beim Tierheim unter: 06221 / 24502.