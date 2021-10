Heidelberg. (pol/mare) Die Polizei hat die "Blitzeinbrecher" geschnappt, die am Donnerstag 50 E-Bikes aus dem Fahrradgeschäft "E-Motion E-Bike Welt" in Wieblingen gestohlen haben. Das teilen die Staatsanwaltschaft Darmstadt-Zweigstelle Offenbach sowie die Polizeipräsidien Mannheim und Südosthessen mit.

Demnach wurde Haftbefehl gegen sieben Männer im Alter von 23 bis 35 Jahre erlassen.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr waren die Täter in das Fahrradgeschäft eingebrochen, verluden rasch mehr als 50 teils hochwertige E-Bikes in einen Transporter und flüchteten. Der Gesamtschaden belief sich auf über 250.000 Euro.

Die eingeleitete Fahndung führte ins zunächst Leere. Erst die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten die Fahnder nach Mühlheim am Main. Nach mehrstündigen Aufklärungsmaßnahmen wurde am Samstagnachmittag eine Werkstatt in der Otto-Hahn-Straße von Kräften der Polizei Heidelberg und des Kriminaldauerdienstes des Polizeipräsidiums Offenbach durchsucht.

Dabei wurden zahlreiche E-Bikes sichergestellt. Fünf von ihnen dürften nachweislich aus dem Einbruch in Heidelberg stammen. Das Diebesgut war teils demontiert und bereits zum Versand verpackt.

Sieben Verdächtige wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Am Sonntagmittag wurden sie der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenbach vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt-Zweigstelle Offenbach Haftbefehle gegen alle Tatverdächtigen wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei erließ. Anschließend wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminaldirektion Offenbach und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Update: Dienstag, 19. Oktober 2021, 15.01 Uhr

Beim "Blitzeinbruch" waren "absolute Profis" am Werk

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Es war ein spektakulärer Einbruch. Am frühen Donnerstagmorgen, um 4 Uhr, zerstörten Unbekannte zwei große Schaufensterscheiben des Fahrradgeschäfts "E-Motion E-Bike Welt" in Wieblingen. Sie drangen in die Verkaufsräume ein, schafften binnen weniger Minuten 51 hochwertige Elektro-Fahrräder aus dem Geschäft, verluden diese in einen Kleinlastwagen mit weißem Aufbau und dunklem Führerhaus, der direkt vor dem Laden abgestellt war. Dann flüchteten sie in Richtung Autobahn A656. Der Wert der gestohlenen E-Bikes: rund 260.000 Euro.

Eine sofort eingeleitete, weiträumige Fahndung auch in der Pfalz und Hessen blieb ergebnislos, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Beamten noch von 44 gestohlenen Rädern aus. Denn Inhaber Niklas Gustke stellte erst später am Tag fest, dass noch sieben weitere E-Bikes fehlen.

Am Donnerstagmittag ist Gustke schon seit Stunden auf den Beinen – er war in der Nacht von der Alarmanlage aufgeschreckt worden. "Ein Nachbar von gegenüber hat außerdem die Polizei gerufen", berichtet Gustke gegen 13 Uhr der RNZ. Da herrscht schon wieder reger Kundenbetrieb in seinem Geschäft Am Taubenfeld 31. Der Ladeninhaber wirkt im Gespräch mit der RNZ dennoch einigermaßen gefasst. "Das ist vermutlich das Adrenalin", sagt er. Die Schaufensterscheiben sind notdürftig abgeklebt. "Wir frieren alle ein bisschen, aber wir machen weiter. Verkauf und Werkstatt sind geöffnet."

Für Gustke geht es jetzt erst mal darum, den Schaden zu sichten und die Versicherung geltend zu machen. "Aber auch wenn wir den Wert ersetzt bekommen, den Umsatz kriegen wir nicht mehr rein. Die Versicherung zahlt nur den Einkaufswert", erklärt Gustke, der das Wieblinger Geschäft seit neun Jahren betreibt. Für ihn steht fest: "Das waren absolute Profis." Maximal sechs Minuten seien die Täter im Laden gewesen. "Das haben die nicht zum ersten Mal gemacht." Die Diebe wussten Gustke zufolge auch ganz genau, was sie stahlen. Sie hatten es besonders auf Mountain-E-Bikes abgesehen. Die seien nicht nur sehr begehrt, sondern auch teuer, erklärt Gustke.

Dazu komme, dass die Fahrradbranche seit Monaten mit Lieferengpässen zu kämpfen hat. Vor allem der E-Bike-Markt boomt. In Deutschland stiegen die Verkaufszahlen von Elektro-Rädern im Jahr 2020 um 43 Prozent gegenüber 2019. Gleichzeitig fehlen Rohstoffe, Komponenten und Teile. "Wir haben zum Glück noch einen zweiten Shop in Worms und können von dort Waren holen", sagt Gustke.

Problemlos verkaufen können die Diebe die Räder – und seien sie noch so begehrt – allerdings nicht, jedenfalls nicht in Deutschland. "Die Räder haben alle Rahmennummern und die haben wir notiert", sagt Gustke. Außerdem seien die Akkus nicht einfach so entnehmbar, weil die Schlüssel separat gelagert würden. "Man kann die Akkus nicht einfach rausbohren." Er geht davon aus, dass die Täter längst im Ausland sind. Gustke will die Sicherheitsvorkehrungen in seinem Laden jedenfalls stark aufrüsten, um das Risiko zu verringern, dass ihm so etwas noch einmal passiert. Diese Investition sei ohnehin schon länger geplant.

"Solche Blitzeinbrüche kennen wir aus Juweliergeschäften. Da wird dann innerhalb von einer Minute alles mitgenommen, was man einstecken kann", erklärt ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage. In einem Fahrradladen sei das in dieser Form in der Region aber noch nicht vorgekommen. Um eine solche Menge Fahrräder in Minutenschnelle zu verladen, dafür seien einige Leute vonnöten, erklärt der Sprecher weiter. Wie viele Täter genau beteiligt waren, ist aktuell aber nicht bekannt.

Info: Die Polizei bitte Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 0621 / 1744444 zu melden.

Update: Donnerstag, 14. Oktober 2021, 19.49 Uhr

44 E-Bikes bei "Blitzeinbruch" gestohlen

Heidelberg. (pol/mün) Es hat nur wenige Minuten gedauert, was sich da in der Nacht zum Donnerstag im Gewerbegebiet von Wieblingen abspielte.

Gegen 4 Uhr wurden bei einem Radhändler zwei Schaufensterscheiben eingeschlagen und mehrere Täter bedienten sich. 44 E-Bikes im Wert von 200.000 Euro wurden schnell in einem Klein-Lastwagen verladen. Dann gaben die Täter Gas und flüchteten von der Straße "Im Taubenfeld" in Richtung der Autobahn A656.

Der Lastwagen mit weißem Aufbau und dunklem Führerhaus konnte nicht gefunden werden, obwohl die Polizei sofort eine Großfahndung zusammen mit Kollegen aus Karlsruhe, Ludwigshafen und Darmstadt einleitete.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Zentrale Kriminaltechnik war zur Spurensicherung im Einsatz.

Jetzt hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise, um die Fluchtrichtung des Lastwagens zu ermitteln. Der Kriminaldauerdienst ist unter der Rufnummer 0621/174-4444 und das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/3418-0 erreichbar.