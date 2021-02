Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Polizei in Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis sei bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Das sagte Mannheims Polizeipräsident Andreas Stenger am Donnerstag am Rande eines Pressegesprächs. Anlass dafür war der Antrittsbesuch von Andreas Renner, dem neuen Polizeiinspekteur des Landes Baden-Württemberg. Renner, der seit 1. November im Amt ist, informiert sich derzeit bei allen Präsidien, wo die Beamten der Schuh drückt, es geht unter anderem um die neue technische Ausstattung mit Bodycams und die sogenannten Poliphones, über die vor Ort sofort die Identität der Kontrollierten festgestellt werden kann, aber auch um neue Schutzausrüstung.

Natürlich geht es in den Zeiten der Pandemie aber auch um Corona. Und hier hatte Stenger Positives zu vermelden: "Wir hatten niemals mehr als sieben aktive Covid-Fälle." Und das bei 2700 Beschäftigten im Präsidium Mannheim. Derzeit seien vier Kollegen infiziert. Landesweit hätten sich bislang rund 1200 Polizistinnen und Polizisten angesteckt, so Renner.

Ein großes Lob spricht Stenger an die Bürgerinnen und Bürger aus: "Gerade in Heidelberg zeigen sich die Menschen sehr solidarisch und halten sich an die Corona-Regeln." Das spiegele sich auch in der niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz wider und werde jetzt mit dem Wegfall der nächtlichen Ausgangsbeschränkung belohnt. Untersuchungen des Heidelberger Kriminologischen Instituts zeigten auch, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung die Regeln akzeptiere und sich daran halte.

Stenger glaubt aber auch, dass die Polizeiarbeit wieder etwas schwieriger wird, wenn die Corona-Regeln gelockert werden. Weil viele Leute dann erst recht rausgehen und feiern wollten. Das legten auch die Erfahrungen aus dem letzten Sommer nahe. "Im Bereich der Neckarwiese und in der Altstadt hatten wir es mit sehr vielen Beschwerden wegen Ruhestörungen zu tun", berichtet der Polizeipräsident – noch mehr als in den Jahren zuvor. Und inzwischen reagierten viele Kontrollierte gestresster und genervter als während des ersten Lockdowns. Stenger kann das nachvollziehen: "Auch wir Polizisten würden gerne wieder flanieren und feiern."

Ein "Herzensanliegen" ist es für Stenger, dass die Sicherheitspartnerschaft (Sipa) von Stadt und Land weitergeführt wird. Durch das arbeitsteilige Vorgehen von Kommunalem Ordnungsdienst und Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz gelingt es, die Beamten der Reviere personell zu unterstützen. Dabei werden in Heidelberg auch die Reiter und die Radstaffel eingesetzt. Die Sipa kümmert sich auch um Schwerpunktaktionen wie die Verfolgung von Fahrraddiebstählen im letzten Jahr.

"Die Sicherheitspartnerschaft sollte verstetigt werden", fordert Stenger – trotz der angespannten Haushaltslage des Landes. Und Renner hofft, dass das Personal der Polizei noch weiter aufgestockt wird. Hunderte Beamte wurden landesweit gerade neu eingestellt. Trotzdem befinde sich die Polizei personell derzeit noch in einem schwierigen Jahr, so Stenger. Momentan gelinge es gerade so, die Kollegen, die in den Ruhestand eintreten, zu ersetzen. Stenger: "Ab 2022 können wir aber nach den bisherigen Plänen mit einer Verstärkung rechnen." Damit könnten dann neue Projekte in Angriff genommen werden, zum Beispiel ein neues Haus des Jugendrechts in Heidelberg, das aber noch nicht spruchreif sei. Und man wolle auch an den Schwerpunktaktionen der Verkehrspolizei festhalten – etwa Kontrollen von E-Roller-Fahrern oder Autoposern, die auch in der Neuenheimer Uferstraße schon ihr Unwesen trieben.

Positiv bewertete Stenger, dass die Videoüberwachung am Hauptbahnhof mit 21 Kameras an sieben Standorten nun in Betrieb ist. Bis sie aber mit der intelligenten Software ausgerüstet wird, die auffällige Bewegungsmuster wie Schlagen, Treten oder Rennen erkennen kann, wird es noch dauern. Derzeit läuft hierzu die Testphase in Mannheim in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Forscher aber nicht im gewünschten Maße mit Daten gefüttert werden, um die Software zu verbessern.