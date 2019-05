Heidelberg-Altstadt. (pol/mün) Rund 35 Leute feierten in der Nacht zu Sonntag eine Techno-Party im Wald über der Heidelberger Altstadt. Mit Stromaggregat, Musik- und Lichtanlage und einer Bar hatten sie die Hütte auf der Sprunghöhe in Beschlag genommen. Anwohner hatten gegen 6 Uhr am Morgen den Sound im Tal gehört.

Als die Polizei vor Ort kam, wurde entfernten sich mehrere Personen von der Örtlichkeit und die Musik verstummte.

Zusammen mit den ebenfalls verständigten Revierjäger wurde die Party für beendet erklärt. Die Feiernden mussten bis 9 Uhr die Hütte räumen und vor allem den Unrat aufräumen. Zudem wurde untersagt, die umliegenden Waldwege mit Kraftfahrzeugen zu befahren.

Die Beamten wiesen auch noch darauf hin, dass niemand sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ans Steuer setzen soll.

Doch darauf hörten nicht alle: Drei Teilnehmer der Party wurden erwischt und werden nun angezeigt. Bei der Beifahrerin eines 25-Jährigen wurde zudem eine kleinere Menge Marihuana aufgefunden. Gegen diese wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt.