Heidelberg. (RNZ) Das Max-Planck-Institut (MPI) für medizinische Forschung im Neuenheimer Feld wird wegen des ersten bestätigten Coronavirus-Falls am Institut vorübergehend geschlossen. Die betroffene Person hatte Anfang des Monats eine Veranstaltung in Schweinfurt besucht.

Nachdem erste Symptome aufgetreten waren, wurde ein Corona-Test durchgeführt, der sich am Sonntag als positiv erwies. Auf Anweisung des Gesundheitsamts befindet sich die Person nun in Quarantäne. Die Kontaktpersonen am Institut wurden bereits ermittelt und informiert. Die Person hatte sich noch zwei Tage am Institut aufgehalten, dabei aber nur sehr eingeschränkten Umgang mit Kollegen gehabt.

Um die weitere Ausbreitung des Virus soweit wie möglich einzudämmen, beschloss die Institutsleitung am Montag, das MPI vorübergehend zu schließen. Ein Notbetrieb wird aufrechterhalten.