Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Für manche gehört er fast schon zur altehrwürdigen Kulisse der Altstadt: Herbert Böhm alias "Pilger Javi". Seit rund zwei Jahren grüßt er von der nördlichen Außentreppe der Heiliggeistkirche auf dem Marktplatz. Anfangs nur tagsüber, seit August 2019 hat er dort dauerhaft seine Zelte aufgeschlagen und die Treppe zu seinem Zuhause gemacht. Die Evangelische Kirche, Eigentümerin des von ihm besetzten Bereichs, forderte den 57-Jährigen mehrfach auf, diesen frei zu machen. Vor mehreren Wochen hat sie eine Räumungsklage eingereicht. Diese ist noch immer aktuell, wie die Kirche auf RNZ-Anfrage bestätigte. Die Geduld vieler Anwohner und umliegender Geschäfte ist nun aber erschöpft. Sie fordern die "sofortige Beendigung der wilden Wohnsitznahme".

"Wir sind Heidelberger Bürgerinnen und Bürger und möchten Sie sehr dringend bitten, den Zustand der Dauerbelegung und des progressiven Vermüllens (...) der nördlichen Kirchentreppe von Heiliggeist durch Herrn Böhm nach nunmehr zwei Jahren endlich zu beenden", heißt es in einem Brief an Kirche und Stadt. Mehr als 70 Menschen haben darauf unterschrieben. "Die Treppe ist kein Wohnraum", sagt Monika Redling. Die 65-Jährige lebt seit 40 Jahren in der Altstadt und passiert regelmäßig die Heiliggeistkirche. Böhm habe sie immer wieder angesprochen und auch versucht, ihre Freunde auf die Treppe zu locken. "Ich empfand es von Anfang an als sehr belästigend", sagt sie. Früher habe sie selbst gerne auf den Stufen gesessen und ein Eis gegessen, doch mittlerweile sei dieser Bereich "sehr schmuddelig" geworden.

Besonders betroffen ist das Restaurant "Trattoria Toscana". Ein Teil der Gäste sitzt im Sommer unmittelbar neben der Kirchentreppe. Einst war das auch ein Lieblingsplatz von Monika Redling. Seit der "Pilger" Tauben mit Futter anlocke, die über die Köpfe der Gäste flögen, sei es aber nicht mehr sehr appetitlich, dort zu speisen. "Unsere Gäste fühlen sich nicht mehr wohl", sagt auch der Geschäftsführer des italienischen Restaurants – nicht zuletzt, weil Böhm regelmäßig "Gras" rauche und der Geruch zu den Esstischen herüberwehe. Persönlich, sagt der Geschäftsführer, habe er kein Problem mit Böhm, man grüße sich sogar. Doch einige Kunden wollten unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr im Freien essen. "Für mein Geschäft ist es nicht leicht."

Inge Biehn wohnt in der Steingasse. Die 83-Jährige trinkt jeden Morgen ihren Kaffee im Casa del Caffe, wo sie eines Tages auch den "Pilger" kennenlernte. Fortan habe er sie regelmäßig mit dem Vornamen angesprochen und schon von Weitem gegrüßt. "Das war einfach übergriffig", sagt die 83-Jährige. Sie selbst habe sich nie auf ein Gespräch eingelassen und ihm keine Beachtung geschenkt – offensichtlich mit Erfolg: Seit einigen Wochen lasse Böhm sie in Ruhe. Doch damit ist es für Biehn nicht getan. Wie viele ihrer Bekannten aus der Altstadt, die ihre Unterschrift unter den Brief gesetzt haben, fordert sie, dass die Treppe schnellstmöglich geräumt wird und wieder öffentlich genutzt werden kann. "Er kann leben, wie er will", sagt Biehn über Böhm, "aber wie er da lebt – das stört mich".

Auch Peter Hoffmann, ebenfalls in der Steingasse zu Hause, fühlt sich von Böhm schon länger gestört. Er sei eine Zumutung für die gesamten Anwohner, sagt Hoffmann. Die Heiliggeistkirche sehe nun aus wie ein Campingplatz mit großem Schrebergarten. Gemeinsam mit den anderen Unterzeichnern des Briefes appelliert Hoffmann nicht nur an die Evangelische Kirche, sondern auch an die Stadt.

Man habe Kenntnis von den Beschwerden der Anwohner sowie Gewerbetreibenden, erklärt ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage. Der Brief liege vor und sei jüngst beantwortet worden. Rechtlich sei es so, dass der "Pilger" sein Lager auf dem Besitz der Evangelischen Kirche aufgeschlagen habe, die dort Hausrecht habe. Dass die Kirche nun einen gerichtlichen Räumungstitel beantragt habe, könne die Stadt "voll und ganz nachvollziehen, da alle anderen Schritte erfolglos geblieben sind". Böhm habe mehrfach verschiedene Wohnangebote vonseiten der Stadt vorgelegt bekommen. Auch jetzt sei er in einer der städtischen Unterkünfte willkommen. "Keiner ist in Heidelberg gezwungen, auf der Straße zu leben", so der Sprecher.

Der "Pilger" hatte die Wohnungsangebote bislang abgelehnt mit dem Verweis, dass es sich dabei um eine Obdachlosenunterkunft handele und er sich Küche und Bad mit anderen Bewohnern teilen müsse. Da er laut eigener Aussage an Multipler Sklerose leidet, fordert er eine barrierefreie, ebenerdige Unterkunft mit eigener Küche und eigenem Bad.

Monika Redling kann das nicht verstehen. Sie sagt: "Er ist kein armer Obdachloser ohne Alternative." Böhm werde von vielen Menschen unterstützt, auch finanziell. Und dann wäre da noch die Sache mit der Pilgerschaft. Das, sagt Redling, bedeute Wanderschaft, also: "Ein Pilger zieht nach einer gewissen Zeit weiter und lässt sich nicht dauerhaft auf einer Kirchentreppe nieder."