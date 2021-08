Von Fritz Quoos

Heidelberg. Würden personelle Wahlkampfwünsche in Erfüllung gehen, so müsste der Heidelberger CDU-Kandidat Alexander Föhr demnächst im Gesundheitsausschuss des Bundestages sitzen. Denn der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, lernte ihn bei einem Termin im Wieblinger Pflegeheim des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) als Mann kennen, für den die Zukunft der Pflege eines der bedeutendsten Themen ist, die die Gesellschaft vor große Herausforderungen stellt.

Föhr hat selbst auf einer Praktikumstour jeweils eine Morgenschicht in zwei Pflegeheimen begleitet, dabei auch mit Hand anlegen können und die teilweise angespannte Personalsituation kennengelernt. Auch wenn die Politik in den letzten Jahren mit mehreren Gesetzesvorhaben reagiert hat, wollte er zusammen mit Westerfellhaus und den Betroffenen erörtern, wie die Situation für das Pflegepersonal und die Pflegebedürftigen verbessert werden kann.

Laut Joachim Schmid, Geschäftsführer des ASB Mannheim/Rhein-Neckar, ist es nicht einfach, qualifiziertes Personal oder auch Auszubildende für die Pflege zu gewinnen. Das betreffe auch die Einrichtung "In Wieblingen alt werden", die ein Komplettpaket anbietet, von der stationären Pflege über Kurzzeitpflege und betreutes Wohnen bis zur Tagespflege. Derzeit benötige man allein hier drei weitere examinierte Pflegekräfte sowie drei Auszubildende.

Dass der Pflegeberuf attraktiver werden muss, ist für den Pflegebevollmächtigten "der Dreh- und Angelpunkt". Westerfellhaus zufolge liegt es nicht immer am Geld. Vielmehr sei der Wunsch bei vielen Pflegekräften nach mehr Unterstützung und mehr Personal deutlich stärker. Gerade während der Corona-Pandemie sei die Belastung enorm gewesen, bekräftigte ASB-Vorstandsmitglied Thorsten Müller, zugleich Pflegesachverständiger der Organisation. Viele hätten bis zur Erschöpfung gearbeitet und zudem auch noch öffentlich Prügel bezogen, wenn es in Heimen zu Corona-Ausbrüchen kam. "Wir können nicht mehr", habe er vielfach gehört. Dabei würden viele in den Beruf zurückkehren, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern.

Staatssekretär Westerfellhaus ist sich mit Müller einig, dass der Personalschlüssel besonders im Fokus stehe. "Die Menschen wollen verlässliche Arbeitszeiten, eine funktionierende Urlaubsplanung und vor allem Zeit für ihre Aufgaben", betonte er. Dass in Wieblingen nach Tarif bezahlt wird und weitere Vergünstigungen geboten werden, nannte Westerfellhaus vorbildlich. Es gebe da aber noch große Unterschiede sowohl von Bundesland zu Bundesland als auch von Einrichtung zu Einrichtung.

Föhr, der sich über den bisher von "Kinkerlitzchen" geprägten Wahlkampf enttäuscht zeigt, sieht in den Themen Pflege und Rente riesige Herausforderungen für die Gesellschaft. Entscheidend sei die Frage, "wie wir es schaffen, mehr Menschen in den Pflegeberuf zu bringen", für ihn ein "besonderer Beruf", der auch nicht so schlecht bezahlt werde, wie es oftmals heißt. Nicht nur für Ältere sei das Thema von Bedeutung, auch für Jüngere, die von heute auf morgen etwa durch einen Unfall oder Schlaganfall auf Unterstützung und Pflege angewiesen sein können. Föhr fordert in diesem Zusammenhang auch eine Entbürokratisierung des Pflegebereichs. Die Vorgänge und Anträge seien oft für Betroffene und Angehörige viel zu kompliziert. Westerfellhaus gibt ihm Recht und spricht sich für eine bundesweite Digitalisierung aus, die aber immer auch individuelle Lösungen im Blick haben müsse.

Positiv äußert sich der Staatssekretär zur Pflegereform, die von der Großen Koalition im Juni auf den Weg gebracht wurde, sowie zu der 2020 beschlossenen generalisierten Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft. Damit werde dieser Ausbildungsberuf deutlich aufgewertet. Westerfellhaus zufolge ist mit der Pflegereform ein Anfang gemacht, die Situation zu verbessern. Nachdem das Thema Pflege in den letzten vier Jahren einen besonderen Stellenwert erhalten habe, werde es jetzt darauf ankommen, diesen Wert weiterzuentwickeln und in der Reform "permanent nachzujustieren".

Dem CDU-Kandidaten Föhr und allen Mitstreitern gab er die Botschaft mit: "Es gibt für alles Lösungen, wir brauchen mehr Mut und Kreativität und den Willen, dass sich Dinge ändern müssen."