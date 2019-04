Heidelberg-Pfaffengrund. (pol/mare) Ein Schuhdieb hat wohl das Gewissen geplagt. Und zwar so sehr, dass er sein Diebesgut in ein Schuhgeschäft im Pfaffengrund zurückbrachte. Von diesem skurrilen Fall berichtet die Polizei.

Aber der Reihe nach: Am Montag gegen 10.30 Uhr kam ein Mann in das Geschäft in der Eppelheimer Straße. Eine Mitarbeiterin bemerkte, dass er sich Schuhe aus dem Regal nahm und damit den Laden verließ - ohne zu bezahlen.

Sie folgte ihm nach draußen und sprach ihn an. Der Mann jedoch stieß die Verkäuferin weg und rannte mitsamt den gestohlenen Tretern davon.

Auftritt eines anderen Mannes: Um 15.30 Uhr nämlich kam dieser ins Schuhgeschäft - und hatte die entwendeten Schuhe dabei. Am Eingang, so sagte er den verdutzten Mitarbeiterinnen, habe ihn wiederum soeben ein Unbekannter angesprochen und gefragt, ob er die Schuhe zurückbringen könne. Der Unbekannte selbst habe keine Zeit, soll er gesagt haben.

Die Verkäuferin und der Mann sahen also nochmal nach und sahen noch, wie der Schuhdieb in ein silbernes Auto stieg und davon fuhr.

Immerhin konnten sie ihn beschreiben: Er war etwa 40 Jahre alt und von normaler Statur, 1,85 Meter groß. Er hatte einen 3-Tage-Bart, blaue Augen, hellbraune Haare. Er sprach mit einem slawischen Akzent, trug eine braune Lederjacke, ein weißes T-Shirt und eine dunkle Jeans.

Die Polizei sucht nun einerseits Leute, die Hinweise auf den Schuhdieb geben können. Aber auch der Mann, denn der Langfinger angesprochen hat und der die Schuhe zurückgebracht hat, solle sich beim Polizeiposten melden. Und zwar unter der Rufnummer 06221/766377.