Von Jonas Labrenz

Heidelberg. In ihrer Nachbarschaft sind sie konkurrenzlos: Die Künstlerin Anna Baer und ihr Mann Dominik haben im Pfaffengrund die "Zeitgenießische Galerie" eröffnet. Zwischen Einfamilienhäusern, einem Fahrradladen und einem Schreibwarengeschäft mit Paketshop haben die beiden einen alten Schuster beerbt und wollen die Szene im ruhigen Stadtteil nun sowohl mit ihrer eigenen Kunst als auch anderen Ausstellungen und Projekten aufmischen.

Sie, die Malerin, hat bereits einige Werke in dem kleinen Raum aufgehängt, in dem die Musikinstrumente von Dominik Baers Band darauf warten, bespielt zu werden.

"Es ist für uns auch ein Experiment", gesteht der Musiker. Eigentlich sind die beiden Lehrer, haben allerdings nach der Geburt ihres kleinen Sohnes Vigo die Gelegenheit beim Schopfe gepackt - und sich während ihrer Elternzeit selbstständig gemacht. Ein gutes Jahr ist das nun her. Und die Idee für die Galerie ist sogar noch jünger.

Als Dominik Baer vor sechs Wochen wieder einmal dem Schuster im Kranichweg einen Besuch abstatten wollte, fand er den Laden geschlossen vor. "Ich war erst traurig und geschockt", erzählt der 30-Jährige. Denn der Schuster, mit dem er sich so gerne unterhielt, war gestorben. Als er seiner Frau davon beiläufig erzählte, sah sie die Chance: "Wieso eröffnen wir da nicht eine Galerie?", fragte sie ihren Ehemann. "Als Deutscher in der Beziehung habe ich natürlich erst einmal gebremst", lacht Baer. Doch die gebürtige US-Amerikanerin überzeugte ihn schnell.

Schließlich ging das gemeinsame Kunstprojekt gerade in die heiße Phase: Für sein neues Album "Colliding in the Dark" hatte Dominik Baer eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und 11.500 Euro gesammelt. Der gemeinsame Traum: zwölf Songs, zwölf Musikvideos und dazu zwölf Gemälde zu veröffentlichen. Nach und nach sollen sie erscheinen - jeden Monat über ein Jahr hinweg.

Die Galerie allerdings wollen sie erst einmal bis September bespielen. Neben der eigenen Kunst, sollen auch die Werke anderer nationaler und internationaler Künstler präsentiert werden. Außerdem ist die Galerie jeden Sonntag geöffnet, für Workshops, Musikerstammtische "und vieles mehr", so Dominik Baer.

Dem Pfaffengrund wollen die beiden damit eine Plattform für Kunstschaffende und -liebhaber bieten. Seit einigen Jahren wohnen sie selbst dort, gar nicht weit von der Galerie entfernt. Anna Baer hätte sich dabei früher gar nicht träumen lassen, dass sie mal in Europa leben würde.

Wegen der Liebe kam sie nach Heidelberg, denn ihr Mann ist hier verwurzelt. Sein Vater hatte hier seine Kindheit verbracht und die Großmutter lebt immer noch in Eppelheim. Aufgewachsen ist der 30-Jährige dagegen in Asien, wo seine Eltern als Entwicklungshelfer arbeiten. In einem Internat in Thailand lernte er seine heute 31-jährige Frau kennen, deren Eltern dort als Professoren angestellt sind.

So, wie sie als Kinder jederzeit dabei waren, ist heute der kleine Vigo immer mit von der Partie. Für seine Eltern ist das eine Selbstverständlichkeit. Unter den etwa 100 Gästen bei der Eröffnung sind viele Freunde, die sich immer mal wieder mit ihm beschäftigen. Den Namen der Galerie versteht er natürlich noch nicht. Anna Baer erklärt: "Für mich hat das Wort zeitgenössisch auch immer etwas mit genießen zu tun."

Und die drei Jahre, die sich die beiden wegen der Elternzeit frei nehmen können, wollen sie gemeinsam genießen - mit ihrer Galerie im ehemaligen urigen Geschäft des Schusters. Immer wieder werden die beiden auf ihn angesprochen. Vielleicht kommt er bald auch noch zu seiner Ehre, "mit einer Ausstellung, vielleicht aus Schuhen, die er mal repariert hat", lächelt Dominik Baer.

Info: Dominik Baer ist am Mittwoch, 11. April, auch beim "Fenster-Lunch" in der Kurfürsten-Anlage 58 zu Gast. Dann spielt er mit seiner Band ab 12.30 Uhr Lieder aus seinem neuen Album. Seine Frau Anna untermalt die Lieder visuell.