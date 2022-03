Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Nach der Untersuchung der Vorwürfe einer Gruppe von anonymen Mitarbeitern gegen die Leitung des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) gibt es nun erste Veränderungen in dem renommierten Kulturhaus: DAI-Direktor Jakob Köllhofer wird mit sofortiger Wirkung von seinen Verwaltungsaufgaben entbunden. Der 74-Jährige ist aber weiterhin zuständig für das Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses.

Köllhofers bisherige Mit-Geschäftsführerin verliert ihre Leitungsposition und soll künftig schwerpunktmäßig in der DAI-Bibliothek arbeiten. Beide werden zudem von ihren Posten als Geschäftsführer der DAI-Bildungseinrichtungen – drei Kindergärten und eine Schule – abberufen.

Diese Entscheidungen hat der Verwaltungsrat des DAI-Trägervereins, die Schurman-Gesellschaft, in einer Sitzung am Freitagabend getroffen. Damit reagiert das Gremium auf die Ergebnisse des Gutachtens der Kanzlei Wellensiek, die am 24. Januar beauftragt worden war, die von zehn Angestellten in einem anonymen Schreiben erhobenen Vorwürfe gegen die Doppelspitze zu untersuchen.

Das Gutachten hat laut dem kommissarischen Leiter des DAI, Dietrich Firnhaber, gezeigt, dass viele Angestellte stark überlastet sind. Grund dafür sei in erster Linie eine mangelnde Organisation bei der Verwaltung des Hauses. Neben den personellen Veränderungen auf der Führungsebene soll deshalb nun der Vorstand der Schurman-Gesellschaft ein Konzept "zur Verbesserung von Organisation, Abläufen, Ressourcen und Kommunikation" entwerfen. In diesem Zug werde auch eine "fachlich geeignete neue Verwaltungsleitung" gesucht. Das DAI müsse "professionalisiert" werden.

In dem anonymen Schreiben hatten im Januar zehn Mitarbeiter der DAI-Leitung schwerwiegende Vorwürfe gemacht, auch von "psychischer Gewalt und Mobbing" war die Rede. Laut Firnhaber konnte das Anwaltsgutachten diese persönlichen Vorwürfe nicht bestätigen. Es gebe aber durchaus Einzelfälle, bei denen sich Mitarbeiter stark unter Druck gesetzt gefühlt hätten. Ein großer Teil der Belastung liege aber an den strukturellen Defiziten, die man nun angehe.

Im Rahmen der fünfwöchigen Untersuchung hatten zwei Anwälte der Kanzlei Wellensiek laut Firnhaber mit rund 60 Angestellten vertrauliche Gespräche geführt. Zudem konnten Angestellte anonym Dokumente hochladen. Die Mitarbeitergruppe, deren anonymer Brief die Untersuchung ausgelöst hatte, stand über einen Anwalt in Kontakt zur Kanzlei Wellensiek.

Erst einmal steht nun die Gründung eines Betriebsrats am DAI an. Bereits diesen Dienstag werden die Wahlvorstände gewählt, nächste Woche sollen die Angestellten dann die Mitglieder des Betriebsrats wählen.