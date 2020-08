Heidelberg. (pol/mün) Die drei Bewohner eines Einfamilienhauses im Heidelberger Stadtteil Kirchheim konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen, als dort am Mittwochmittag ein Feuer ausbrach. Gegen 12.40 Uhr waren die Rettungskräfte in die Straße Leisberg gerufen worden.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei laufen am Nachmittag gegen 14.30 Uhr immer noch Löscharbeiten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Fachdezernat bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.