Eckart Würzner ist seit 15 Jahren Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg. Am Sonntag wird er 60 Jahre alt. Im Herbst 2022 will er sich für weitere acht Jahre zum Stadtoberhaupt wählen lassen. Foto: Philipp Rothe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Ein großes Fest wird es nicht geben. Eckart Würzner feiert seinen 60. Geburtstag am Sonntag im Haus in Ziegelhausen. Die Familie kommt schon am Vorabend zusammen: "Wir schauen das Auswärtsspiel meines Sohnes", sagt Würzner, "aber nur im engsten Kreis." Voll wird das Haus trotzdem. Denn auch wenn Nesthäkchen Niklas (27), der Profibasketballer, mit den MLP Academics im Einsatz ist, sind da ja noch die drei anderen Kinder von Janine und Eckart Würzner: 41, 34 und 31 Jahre alt. Und vierfacher Opa ist der Oberbürgermeister inzwischen auch.

60 Jahre Leben – wie lautet die Zwischenbilanz des Familienmenschen und Politikers? Würzner überlegt lange, sucht nach einer Formulierung. Dann sagt er lächelnd: "Also ich bin eigentlich sehr glücklich." Privat sowieso – und ansonsten habe er "ja nie erwartet, OB dieser wunderschönen Stadt zu werden". Der gebürtige Niedersachse, der fürs Geografiestudium Anfang der 80er nach Heidelberg zieht, wollte Forscher werden. Es kommt anders, auch, weil er schon mit 18 Vater wird. "Ich hatte früh finanzielle Verantwortung für meine Familie." Also studiert er damals schnell fertig, die Dissertation (über "Einflüsse atmosphärischer Umweltnoxen auf die Mortalität in Agglomerationen") kann er mithilfe eines Stipendiums dranhängen. 1989 wird er, mit 27 Jahren, Heidelbergs erster Umweltfachberater, weitere zwölf Jahre später Umweltbürgermeister.

Der Rest ist Geschichte: 2006 tritt der Parteilose, unterstützt von einem konservativen Bündnis, zur OB-Wahl an. Er gewinnt mit knapp zehn Prozentpunkten Vorsprung gegen die Grüne Caja Thimm. Sofort macht Würzner sich daran, Heidelberg seinen Stempel aufzudrücken. Er baut im Rekordtempo einen neuen Stadtteil, die Bahnstadt. Sie ist umstritten, wegen der Mieten, der optischen Einförmigkeit. Doch wer dort lebt, fühlt sich wohl – in der vielleicht größten Passivhaussiedlung weltweit. Das Klima- und Umweltthema bleibt für Würzner stets zentral: Im Ober- steckt auch weiterhin ein Umweltbürgermeister.

Würzner spürt aber auch früh die Grenzen seiner Macht. Die Heidelberger stoppen 2010 per Bürgerentscheid den geplanten Stadthallen-Anbau. "Das war hart", sagt er heute, "diese massive Energie dagegen konnte ich mir nicht erklären." Doch er reagiert und baut die frühzeitige Bürgerbeteiligung massiv aus. Dennoch gelingt es danach auch bei anderen Projekten nicht immer, alle mitzunehmen. Inzwischen – nach zwei weiteren Interventionen von Bürgerinitiativen gegen Projekte, die er unterstützt hat (Betriebshof, Ankunftszentrum) – sieht Würzner die Bürgerbeteiligung kritisch: "Wir reden häufig nur noch mit einem speziellen, sehr aktiven Segment der Bürgerschaft." Das ist eine Baustelle, an die er ranwill – tatsächlich alle Heidelbergerinnen und Heidelberger mehr einzubeziehen.

Denn er tritt im Herbst 2022 nochmal an, will weitere acht Jahre regieren. Das Ziel ist eine Ära Würzner. "Mir macht’s Spaß – und ich bringe einen extremen Erfahrungshorizont mit." Ihn freue, dass "in meiner Amtszeit das Leben vieler Menschen in dieser Stadt, und gerade von Familien, real besser wurde". Heidelberg stehe bei Sozialem und Bildung sehr gut da. "Das liegt auch an meiner aktiven Wirtschaftspolitik: Dadurch haben wir heute über 50 Millionen Euro mehr Spielraum als 2006." Und dann sagt er noch einen Satz fast Merkelscher Qualität: "Die Bevölkerung kennt mich."

Und er hat ja recht: Würzner, der anfangs vielen als etwas steif galt, hat sich locker gemacht in den letzten 15 Jahren. Ob bei einem Hip-Hop-Konzert, im Sportverein oder beim Festabend des Lions Clubs: Der OB ist auf jedem Parkett in seinem Element. Am liebsten aber sind ihm die zwanglosen Anlässe: Dann streift er das Sakko ab, für viele ist er einfach "der Eckart". Ohnehin ist Würzner ein großer Duzer. Doch zugleich legt er großen Wert darauf, im städtischen Schriftverkehr stets "Prof. Dr. Würzner" zu sein, seit die SRH-Hochschule ihn 2016 zum Honorarprofessor machte.

Der parteilose Umweltexperte hat es geschafft, die Unterstützung der "Bürgerlichen" nie zu verlieren, und zugleich die immer stärker werdenden Grünen in Schach zu halten. Jetzt, ein Jahr vor der OB-Wahl, hat er ihnen wieder ein Thema weggenommen, indem er einfach mal erklärt hat, er wolle den ÖPNV gratis machen. Doch auch seine stets klare Kante im Kampf gegen Ausgrenzung (und die AfD) brachte ihm in vielen politischen Lagern Respekt ein. Dennoch: So kampflos wie 2014 – als weder Grüne noch SPD jemanden gegen ihn aufstellten – wird es nächstes Jahr nicht ablaufen. Wahlkampf wird er wohl auch mit seinem alten Traum eines Neckarufertunnels und einer Flusspromenade in der Altstadt machen. "Das will ich unbedingt!", sagt er.

Würzner betonte zuletzt öfter, wie fordernd das Amt zeitlich ist. OB sei man von früh morgens bis spät abends, auch wochenends. Nur im jährlichen Urlaub mit der Familie in Holland oder Frankreich kann er richtig abschalten. Aber der fast 60-Jährige gönnt sich im Alltag inzwischen den "Luxus", später aufzustehen. "Früher bin ich um 6.15 Uhr losgejoggt", sagt er, "heute ist es eine Stunde später." Der morgendliche Lauf, bis zu 90 Minuten, ist die einzige Zeit am Tag, in der Würzner intensiv nachdenken kann. "Nach zehn Minuten bin ich im Flow – und kann dann reflektieren."

Die Entscheidung, noch einmal anzutreten, hat er natürlich auch mit seiner Ehefrau Janine besprochen. Sie habe ihm Folgendes geraten: "Mach, was Dein Herz Dir sagt." Und genau das macht er jetzt.