Heidelberg. (RNZ) Einen Tag lang musste der Heidelberger Zoo schließen – an diesem Samstag darf er wieder öffnen. Der Grund für das Öffnungswirrwarr: Am Freitag griff in Heidelberg die Notbremse des Landes Baden-Württemberg, der zufolge auch Zoos schließen mussten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage über einem Wert von 100 liegt. Doch nach den aktuellen Entscheidungen zur "Bundes-Notbremse" darf der Zoo an diesem Samstag wieder öffnen. Die Entscheidungen des Bundes werden aktuell in die Corona-Verordnung des Landes umgesetzt und soll ab diesem Samstag gültig sein.

Der Zoo muss aber nach den Vorgaben des Bundes sein Hygienekonzept erweitern: Für den Zoobesuch ist ab sofort zusätzlich zum Online-Ticket ein zertifizierter Nachweis eines negativen Corona-Tests zwingend erforderlich ist. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein, ist für alle Besucher ab sechs Jahren erforderlich und muss von einer anerkannten Teststelle durchgeführt und bescheinigt worden sein. Die Bescheinigung muss zum Zoobesuch mitgebracht werden. Selbsttests, die daheim durchgeführt werden, werden nicht akzeptiert. Auf dem gesamten Zoo-Gelände ist weiter das Tragen einer medizinischen Maske vorgeschrieben. Tickets gibt es unter www.zoo-heidelberg.de.