Heidelberg. (mare) Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit wird am Dienstag, 23. April, das neue "Ninety Nine Hotel" in der Heidelberger Bahnstadt eröffnet. Das teilt das Hamburger Unternehmen Centro Hotel Group - der Pächter des Hotels - mit.

"We are open", heißt es auf der Homepage des Hotels schon groß. Und gerade das Digitale spielt eine zentrale Rolle beim Konzept der Hotelkette. Denn alle Angebote und Leistungen sind über Tablets abrufbar.

Der fünfstöckige Neubau auf dem 1600 Quadratmeter großen Grundstück am Czernyring unweit der Montpellierbrücke wird 107 Zimmer beherbergen. Baubeginn war im Oktober 2017. In Mai letzten Jahres wurde Richtfest gefeiert.

Foto: Ninety Nine Hotels/Ansgar Prudenz

Merkmal der Ninety Nine Hotels - auch hier in Heidelberg - ist das sogenannte "Yellow Piano". Ein gelbes Klavier steht in der Lobby und die Gäste sind aufgefordert, sich darauf zu verwirklichen, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Sorgen um einen Overkill an Hotels in Heidelberg hat man beim Unternehmen, das unterstrich im letzten Jahr der geschäftsführende Gesellschafter Christoph Zapp, jedenfalls nicht. Zumal die Stadt am Neckar in den nächsten Jahren kontinuierlich wachsen soll, wie eine aktuelle Prognose der Stadt zeigt.