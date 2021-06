Von Denis Schnur

Heidelberg. Noch sind die Flure und Labore weitgehend leer, einige Mikroskope laufen bereits, andere werden noch aufgebaut. Doch in den nächsten Wochen wird sich das Imaging Centre auf dem Campus des EMBL nach und nach mit Leben füllen, mit neuester Technik – und mit Spitzenforschern aus aller Welt. Dann beginnt für den größten Standort einer der wichtigsten europäischen Forschungseinrichtungen ein neues Kapitel, wie Dr. Jan Ellenberg, der Koordinator des neuen Zentrums, betont: "Für den Heidelberger Standort ist das eine ganz neue Qualität."

Dazu trägt die allerneueste Technologie bei, die dort zur Anwendung kommt – vor allem die hochmodernen Kryoelektronenmikroskope. Ein solches wird gerade aufgebaut, knapp fünf Meter wird es hoch sein. Als "Flaggschiff des Imaging Centres" bezeichnet es Projektleiterin Dr. Stephanie Alexander. Es erlaubt Forschern, extrem hochauflösende Bilder und Modelle von tiefgefrorenen Proben zu erstellen – im niedrigen Nanometer-Bereich. Zum Vergleich: Das Coronavirus, das derzeit in keiner Nachrichtensendung fehlt und das im EMBL ebenfalls erforscht wird, hat einen Durchmesser von 80 bis 140 Nanometer.

Das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (engl.: European Molecular Biology Laboratory, EMBL) wurde 1974 von zehn europäischen Staaten als Spitzenforschungsinstitut gegründet, um die Lebenswissenschaften zu stärken. Dazu soll nicht nur geforscht werden, das EMBL bildet auch wissenschaftlichen Nachwuchs aus und unterstützt Forscher anderer Einrichtungen bei ihrer Arbeit. Mittlerweile sind 26 europäische Staaten und Israel EMBL-Mitglieder, Australien ist assoziierter Mitgliedsstaat. > Mehr als 1800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen derzeit an den sechs EMBL-Standorten in Heidelberg, Hamburg, Cambridge, Grenoble, Barcelona und Rom. Der größte Campus – und der Hauptsitz – befindet sich seit 1978 auf dem Heidelberger Königstuhl. Hier arbeiten mehr als 900 Menschen. dns

Dabei ist die Technologie im EMBL keine Unbekannte – im Gegenteil: Der Schweizer Jacques Dubochet hat sie hier mitentwickelt und wurde dafür 2017 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Auf dem Campus stehen bereits zwei solche Geräte. "Vorvorgängermodelle unseres Flaggschiffs", erklärt Alexander. "Damit können wir in 48 Stunden Bilder erzeugen, mit dem neuen in zwölf." Noch sind die meisten Teile in Kisten verpackt, doch das Gerät, das am Ende so gar nicht aussehen wird wie das Mikroskop aus dem Bio-Unterricht, soll noch im Sommer startklar sein. "Dann werden wir zunächst EMBL-interne Proben anschauen, um zu sehen, ob alles funktioniert."

Denn wie bei den meisten Mikroskopen im Zentrum handelt es sich um ein Modell im "vorkommerziellen Zustand", wie Alexander erklärt. Es ist zwar erprobt, aber in dieser Zusammenstellung seiner Komponenten gerade erst kürzlich auf dem freien Markt erhältlich. "Es funktioniert natürlich, aber wir können dem Unternehmen eine Rückmeldung geben, wie es das Optimum rausholt." Davon profitieren auch die Firmen, die ihre Geräte deshalb früher und günstiger zur Verfügung stellen.

Sobald klar ist, dass alles läuft, wird das Kryoelektronenmikroskop – wie die 30 bis 50 anderen Geräte im Centre – aber seinem eigentlichen Zweck zugeführt: Es wird Wissenschaftlern aus aller Welt offenstehen. Bis zu 300 Gäste will man pro Jahr ins EMBL einladen, damit diese ihre Proben unter idealen Bedingungen untersuchen können. "Wir haben hier verschiedene Mikroskopietechnologien gekoppelt. Das gibt es so fast nirgends auf der Welt", betont Ellenberg. Deshalb bestehe schon jetzt riesiges Interesse bei Forschern weltweit.

"Wissenschaftler anderer Einrichtungen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, ist ein Gründungsauftrag des EMBL", so Ellenberg. Dieser habe in Heidelberg bislang aber eine weniger große Rolle gespielt. Hier betrieb das Laboratorium vor allem eigene Forschung. Mit dem Imaging Centre ändert sich das. Damit bringe man nicht nur die Forschung in den Mitgliedsländern und weltweit voran – "das ist auch für die Stadt positiv", ist Ellenberg überzeugt. Unter den Besuchern seien die absoluten Spitzenwissenschaftler aus ihren Bereichen. "Da werden Nobelpreisträger kommen. Und noch viel wichtiger: Hier werden die Grundsteine für künftige Nobelpreise gelegt."

Und dabei wolle man auch die Öffentlichkeit mitnehmen. Denn bei dem Bau des knapp 30 Millionen Euro teuren Gebäudes hat man nicht nur auf perfekte Bedingungen für die Mikroskope geachtet, sondern auch dafür gesorgt, dass Besucher einen Einblick in die Arbeit der Wissenschaftler erhalten. "Wir bieten hier schon immer Touren für Schulklassen oder Firmen an, aber uns hat bislang ein zentraler Anlaufpunkt gefehlt, wo wir anschaulich zeigen können, was wir hier eigentlich machen", erklärt Alexander. Deshalb eröffne man 2022 eine große Ausstellung zu Molekularbiologie und Mikroskopie im Foyer des neuen Centres und deshalb habe man im Obergeschoss des Centres "Schaufenster" eingebaut, durch die man den Forschern bei der Arbeit zuschauen könne. Eine große Leinwand zeige zudem die Bilder, die auch gerade bei den Experten ankommen. "Ein Fenster in diese tollen Geräte", wie Ellenberg stolz betont.