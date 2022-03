Von Arndt Krödel

Heidelberg. Kein Stadtteil muss bis in alle Ewigkeit so bleiben, wie er einst geplant und angelegt wurde – auch nicht Heidelbergs ab 1970 entstandenes südlichstes Wohnquartier, das von Anfang an mit einem architektonischen Imageproblem zu kämpfen hatte, in erster Linie an der extrem verdichteten Hochhausbebauung festgemacht. Der Architekt und Stadtplaner Eckhart Ribbeck könnte sich hier für die fernere Zukunft strukturelle Veränderungen in Form einer neuen "Skyline" vorstellen, die dem Emmertsgrund insgesamt ein innovatives und positives Image verleihen würden.

Ribbeck, bis 2010 Professor am Städtebau-Institut der Universität Stuttgart und dort Leiter des Fachgebietes Städtebau in Asien, Afrika und Lateinamerika, wohnt selbst in dem Stadtteil, dem man eine geradezu idyllische Lage "zwischen Wald und Reben" bescheinigt, in dem aber die Dominanz massiver Hochhäuser nicht zu übersehen ist. Damit ist der Emmertsgrund allerdings ein Kind seiner Zeit, wie der Experte in einem Vortrag feststellte, den er in der Seniorenresidenz Augustinum anlässlich dessen 45-jährigen Bestehens hielt und der den Stadtteil als Ergebnis einer besonderen Entwicklung im deutschen Nachkriegsstädtebau porträtierte.

Allerdings ist der Stadtteil auch geprägt von dichter Wohnbebauung. Foto: Boes



Die 1960er- und 1970er-Jahre waren in Deutschland die große Zeit der sogenannten Trabanten- oder Satellitenstädte – Großwohnsiedlungen in der Umgebung einer größeren Stadt für Zehntausende von Menschen wie etwa Berlin-Marzahn im Osten oder Neuperlach bei München im Westen. Der Bau des Emmertsgrunds auf einem alten Wehrmachtsgelände im Süden Heidelbergs als neuer Randstadt für 11.000 Menschen folgte, anders als die bereits 1958 errichtete benachbarte Waldparksiedlung Boxberg, ebenfalls dem städtebaulichen Leitbild "Urbanität durch Dichte", wie Ribbeck erläuterte. Es war die Antwort auf das Konzept der "aufgelockerten und zergliederten Stadt" der 1950er-Jahre.

Kein anderer als der Sozialpsychologe Alexander Mitscherlich, der bei der Planung des Emmertsgrunds eine wichtige Rolle einnahm (siehe Artikel unten), hatte in seiner berühmten, 1965 erschienenen Streitschrift "Die Unwirtlichkeit unserer Städte" diese Form des Nachkriegsstädtebaus als "anti-urban" kritisiert. Da aber Öffentlichkeit und Urbanität für eine offene und demokratische Gesellschaft unverzichtbar seien, forderte er eine neue Zielsetzung im Städtebau. Hinzu kam, dass die Wohnungsnot in Heidelberg immer noch groß war – damals fehlten rund 6000 Wohnungen.

Die verdichtete Stadt wurde zum neuen Maßstab: Aus dem Wettbewerb um den Bau des Emmertsgrunds – Bauträger war die gewerkschaftseigene "Neue Heimat" – ging der Entwurf der Architekten Fred Angerer und Alexander von Branca als Sieger hervor. Der Jury, in der auch Mitscherlich saß, gefiel laut Ribbeck vor allem die kompakte und flächensparende Ausführung sowie das dichte und hohe Gebäudeband parallel zum Hang. Doch die städtebaulichen Strömungen in Deutschland änderten sich schnell, und der erst 1970 begonnene Bau des Emmertsgrunds fiel als "Nachzügler" bereits in eine Phase, in der man die neuen Großsiedlungen nun als "Wohnsilos" und "Betonburgen" heftig kritisierte. "Und so stand die vormalige Muster-Siedlung bei ihrer Fertigstellung etwas verloren da, wie ein Stiefkind, dessen Eltern – die Stadt und die Planer – sich nun lieber mit ihrem neuen Lieblingskind beschäftigten: mit der Altstadtsanierung", stellte Ribbeck fest.

Warum, so fragt er aus heutiger Sicht, hat der prominente Stadtkritiker Mitscherlich diesen Umschwung nicht rechtzeitig erkannt? Vielleicht hätte man einige Änderungen vornehmen können, um zum Beispiel die Baudichte und die Geschosshöhen zu reduzieren. Ribbeck zitiert die Memoiren des Sozialpsychologen, in denen dieser selbstkritisch sagt, dass er sich nicht genug gegen die "Neue Heimat" gewehrt habe. Der Großkonzern erhöhte die Dichte und die Bauhöhe sogar noch, um die hohen Erschließungskosten der Hangbebauung zu finanzieren.

Die Startbedingungen für den Emmertgrund betrachtet der Städtebauexperte folglich als "nicht optimal". Dennoch: Im Laufe der Jahre habe sich die Lebens- und Wohnqualität durch zahlreiche Maßnahmen deutlich verbessert, sodass der Emmertsgrund heute "ein allgemein akzeptierter und etablierter Stadtteil" sei. Seit etwa zehn oder fünfzehn Jahren gebe es einen positiven Wandel, der allerdings beschleunigt werden müsste – durch einen "völlig neuen Schub", wie Ribbeck meint: Für die fernere Zukunft des Stadtteils skizzierte er einige Veränderungen, was Optik und Baustruktur angeht. So sollte man die Gebäude im nördlichen Teil, die nach der Idee von Mitscherlich in einem erdbraunen Ton gehalten sind, um sie harmonisch in die bewaldete Landschaft einzubinden, mit einer helleren Fassadenfarbe auffrischen. Zusammen mit dem helleren Süden würde man damit wieder ein etwas einheitlicheres und freundlicheres Stadtbild schaffen.

Die "architektonisch völlig aus der Zeit gefallene" extrem verdichtete Hochhausbebauung, vor allem der drei "Beton-Burgen" Passage, Otto-Hahn-Platz und Jellinek-Platz, könnte laut Ribbeck durch einen Rückbau, kombiniert mit einer Modernisierung oder dem Neubau von mittelhohen Wohnblöcken, dem Emmertsgrund insgesamt ein neues und positives Image geben. Der Städtebauexperte stellt sich moderne Apartment-Türme mit einer spektakulären Fernsicht vor, die neue, urbane Bewohnergruppen anziehen. Dies würde auch die massive Skyline des Emmertsgrunds auflockern und modernisieren, in ganz ähnlicher Weise wie seinerzeit der "Langer Manfred" genannte MLP-Turm.

Ließe sich durch den Rückbau der Häuser und moderne Neubauten ein Imagewandel einleiten, der dem Emmertsgrund eine moderne Skyline verschafft, wie es seinerzeit der MLP-Turm (oben rechts) tat? Foto: ark

Chancen für den Emmertsgrund sieht Ribbeck auch durch die allgemeine Aufwertung des Heidelberger Südens durch die neuen Projekte auf den US-Konversionsflächen: Der Stadtteil sei dadurch nicht mehr nur ein idyllisch gelegener, aber etwas isolierter Südzipfel der Stadt. Es entstehe ein neues Umfeld, das viele interessante Aktivitäten näher an den Emmertsgrund heranrücken und darüber hinaus auch Arbeitsplätze bieten werde.