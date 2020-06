Von Denis Schnur

Heidelberg. Vor der Gemeinderatsentscheidung über die Zukunft des Ankunftszentrums am 18. Juni werden mehr Stimmen gegen eine Verlagerung auf die Wolfsgärten laut. Nun hat sich eine Gruppe von Engagierten unter dem Namen "Bündnis für Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt – PHV" (BAFF) zusammengeschlossen, um für einen Verbleib der Einrichtung in Patrick-Henry-Village zu kämpfen. Einer der Gründer ist der Allgemeinmediziner Karl Völker, der seit 2015 in der ärztlichen Ambulanz im Ankunftszentrum tätig ist. Im Interview erklärt er seine Beweggründe – und warum er als Grünen-Mitglied der ersten Stunde mit seiner Partei hadert.

Warum ist es Ihnen so wichtig, dass das Zentrum in PHV bleibt?

Karl Völker.Foto: dns

Vor allem wegen der wunderbaren Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Mitarbeitern im Ankunftszentrum. Wir haben gefestigte Strukturen, gute Abläufe. Und dadurch, dass das Gebiet groß und weitläufig ist, haben wir den Eindruck, dass die Flüchtlinge gerade eine gute Willkommenskultur und Schutz bekommen. Hier haben sie das Gefühl, dass sie sicher sind und durchatmen können.

Aber es fordert ja niemand, dass das Zentrum auf diesem Areal bleibt. Es wird definitiv neu gebaut und kleiner. Macht es überhaupt einen Unterschied, ob in den Wolfsgärten oder in PHV?

Das ist ein großer Unterschied. Wenn es in PHV bliebe, wäre der Umzug leichter. Man könnte Strukturen lange Zeit parallel nutzen, da der Weg kurz wäre. Außerdem könnten die Bewohner in Zukunft die Einrichtungen des Stadtteils, die Geschäfte, die Sportplätze mitbenutzen. Das wäre auch für ihre Sicherheit wichtig. Denn den besten Schutz bekommt man nicht durch hohe Zäune, sondern, indem man mit anderen in Kontakt ist. Das ist da eher möglich als in diesem eingepferchten Dreieck Wolfsgärten.

Der Asylarbeitskreis hält die Wolfsgärten für gefährlich, weil viele Geflüchtete suizidgefährdet seien – und direkt neben dem Areal eine Bahnstrecke liegt. Können Sie das als Arzt bestätigen?

Jeder Flüchtling hat psychische Verletzungen – egal, ob er aus Afghanistan kommt oder aus Westafrika. Sie haben ihre Heimat verlassen und meist gefährliche Fluchtwege hinter sich. Natürlich ist damit auch eine Suizidalität verbunden. Bei uns in der hausärztlichen Sprechstunde ist dieses Thema nicht so auffällig. Wenn wir das Gefühl haben, dass die Gefahr besteht – vor allem bei Depressionen –, verweisen wir an unsere Spezialisten für Psychiatrie innerhalb des Zentrums. Ob die Gefahr in den Wolfsgärten höher ist, kann ich nicht einschätzen. Wir haben ja schon jetzt die Autobahn daneben.

Sie wehren sich massiv gegen die geplante Verlagerung. Wie sehen das denn die anderen PHV-Mitarbeiter?

Wir haben noch vor der Corona-Krise Rundgänge durch alle Abteilungen gemacht und großen Zuspruch erhalten. Wir haben Unterschriften dafür gesammelt, dass das Zentrum in PHV bleibt, und viele haben gesagt: "Da bin ich auch dafür." In den ärztlichen Abteilungen sehen das fast alle so. Ich kann nicht beurteilen, wie das in den anderen Sektoren aussieht. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass es eine große Zustimmung für den Verbleib gibt. Auch wenn die Argumente oft nicht aus Flüchtlingssicht sind, sondern eher: Ich habe gerade in Sandhausen eine Wohnung gemietet und will nicht auf die andere Seite fahren müssen.

Würde das Zentrum im Süden von PHV neu errichtet, würde dort Wohnraum fehlen. Laut IBA wäre der Stadtteil dann zu klein.

Ob die IBA sich da noch bewegt, weiß ich nicht. Aber bei uns sind auch Architekten aktiv, die sagen, man könnte die gut erhaltenen Bestandsgebäude einfach aufstocken, um mehr Wohnraum in PHV zu schaffen. Die 10.000 Einwohner und 5000 Arbeitsplätze, die die IBA fordert, sind ja auch keine wissenschaftlichen Angaben. Niemand weiß, wie groß ein Stadtteil wirklich sein muss, damit er funktioniert.

Sie haben jetzt das Bündnis BAFF mitgegründet. Wie kam es dazu?

Das ist ziemlich zufällig entstanden. Aufgrund meiner Leserbriefe in der RNZ zu diesem Thema haben mich andere angesprochen. Dann kam der Asylarbeitskreis dazu, der Nabu, und irgendwann haben wir gesagt: Wir machen nochmal was und gucken, ob das Ankunftszentrum nicht dahinten bleiben kann. Wir haben uns nur in Telefonkonferenzen getroffen. Ich kenn zwei der Mitstreiter gar nicht persönlich.

Was genau hat das Bündnis bisher gemacht?

Erst mal hat jeder recherchiert, wir haben uns viel Arbeit gemacht und ein ausführliches Argumentationspapier erarbeitet. Dann haben wir eine Online-Petition gestartet, da haben sich bisher um die 500 Menschen beteiligt. Das hat uns ermutigt. Außerdem hatten wir die Grünen Mitte Mai um ein Gespräch gebeten, die haben uns jedoch nur einen Termin zwei Tage vor der Gemeinderatssitzung vorgeschlagen. Dass die so frech waren, hat uns noch weiter angespornt. Wir hoffen, dass wir die Stadträte überzeugen können, dass man doch noch mal ausführlich prüft, ob man das Zentrum in PHV lassen kann.

Bisher sieht es eher aus, als würde der Gemeinderat für die Wolfsgärten stimmen. Stimmt es, dass Ihr Bündnis in diesem Fall ein Bürgerbegehren starten möchte, um den Beschluss zu kippen?

Ich bin mir sicher, dass es eine Menge Leute – etwa Städteplaner, Umweltschützer, Organisationen, die sich um Flüchtlinge kümmern, Beschäftigte in PHV, Mietervereinigungen, – gibt, die das auf dem Schirm haben. Wir diskutieren das im Bündnis, eine Entscheidung für ein Bürgerbegehren ist bisher aber noch nicht getroffen. Es ist jedoch möglich, wenn sich jetzt noch Leute bei uns melden und sagen: Da wäre ich dabei und würde auch ein bisschen Zeit opfern. Noch ist das aber ganz unausgegoren.