Von Denis Schnur

Heidelberg. Lange wurde gerungen, jetzt ist eine Entscheidung gefallen: Eine knappe Mehrheit im Gemeinderat (24 Ja- zu 21 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen) sprach sich bei der Sitzung dafür aus, dass das Ankunftszentrum für Geflüchtete auf dem Gewann Wolfsgärten bei Wieblingen neu errichtet wird. Die Forderung, auch einen Verbleib in Patrick-Henry-Village, wo sich die Einrichtung aktuell befindet, noch einmal zu prüfen, wurde mit einem ähnlich knappen Ergebnis abgelehnt.

Mit dem Beschluss können Stadt und Land nun in die Planung für den Neubau einsteigen. Dabei müssen sie jedoch einige Punkte berücksichtigen, die das Stadtparlament auf Antrag der Grünen gestern zusätzlich beschlossen hat: Wenn die knapp acht Hektar großen Wolfsgärten versiegelt werden, müsse im Gegenzug ein ähnlich großes Areal entsiegelt werden, forderte deren Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo: "Das ist für uns eine zwingende Voraussetzung." Zudem soll der Edinger Landwirt, der das Grundstück derzeit bewirtschaftet, einen Ausgleich erhalten. Wie Oberbürgermeister Eckart Würzner mitteilte, habe man dafür auch schon ein Areal in Edingen-Neckarhausen im Auge.

Darüber hinaus müsse die Einrichtung zwingend Sport- und Freizeitflächen beinhalten. In einem Brief an Würzner hatte Innenminister Thomas Strobl zuletzt geschrieben, dass dies aufgrund der geringen Größe des Gewanns nicht möglich sei. "Ohne ist für uns ein Ankunftszentrum aber nicht zu machen", so Cofie-Nunoo. "Das gehört zur Qualität einfach dazu." Außerdem soll die Stadt weiterhin freiwillig Geflüchtete aufnehmen – "und die sollen natürlich auch in PHV wohnen", erklärte Cofie-Nunoo. Nicht zuletzt haben die Grünen einen ambitionierten Zeitplan in den Antrag geschrieben: Schon 2023 soll das neue Zentrum stehen.

Doch trotz dieser Ergänzungen mussten vor allem die Grünen erneut heftige Kritik von den Gegnern des Standortes einstecken. Zwar milderten die beschlossenen Bedingungen "das Übel" ein bisschen, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster. "Aber nichtsdestotrotz ist der Standort Wolfsgärten für uns nicht vertretbar." Neben den Sozialdemokraten sprachen sich auch Linke, Bunte Linke, GAL, HIB, die "Partei" sowie Simone Schenk (FDP) und zwei Grünen-Stadträte gegen das Areal aus.

"Wir setzen heute ein bundesweites Signal, wie wir mit Geflüchteten umgehen – und es ist kein Willkommenssignal", erklärte etwa Sahra Mirow (Die Linke). Denn ein Grundstück zwischen Autobahnen und Bahngleisen sei das Gegenteil von Willkommenskultur. Die Räte beantragten stattdessen, einen Verbleib in PHV ebenso ausführlich zu prüfen wie Gäulschlag und Wolfsgärten geprüft worden seien. "Erst dann können wir wirklich eine fundierte Entscheidung treffen", so Sören Michelsburg (SPD).

Der Rest des Gemeinderates – mit Ausnahme der AfD, die ein Ankunftszentrum in Heidelberg generell ablehnt – sah die Wolfsgärten jedoch als passable Alternative: "Keiner der vorgeschlagenen Standorte ist ideal", sagte etwa Larissa Winter-Horn (Heidelberger), "aber unter den gegebenen Umständen sprechen wir uns für die Wolfsgärten aus." Schließlich gebe es in Heidelberg kaum andere Areale und PHV sei für die Stadtentwicklung schlicht zu wichtig. Auch Jan Gradel (CDU) betonte: "Der Standort Wolfsgärten ist alles mögliche, aber er ist nicht menschenunwürdig." Und Luitgard Nipp-Stolzenburg (Grüne) ergänzte: "Wir sind überzeugt, dass qualitätsvolle Neubauten dort eine Verbesserung zum Status Quo in maroden Militärhinterlassenschaften bedeuten."

Mit dem Beschluss zur Verlagerung und dem im Anschluss erfolgten Beschluss des dynamischen Masterplanes scheint der Weg frei für die Entwicklung eines Vorzeigestadtteils in PHV. "Dazu können wir die Stadt heute beglückwünschen", sagte CDU-Stadrat Gradel nach der langen und zum Teil heftigen Debatte. "Denn das, was wir dort vorhaben, ist beispiellos."

Zu 100 Prozent sicher ist die Umsetzung jedoch noch nicht. So denken einige Aktivisten, die einen Verbleib in PHV fordern, darüber nach, ein Bürgerbegehren zu initiieren, um den Beschluss zu kippen: "Wenn wir Mitstreiter finden, ist das durchaus eine Option", betonte Dorothee Hildebrandt vom "Bündnis für Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt PHV".

Update: Donnerstag, 18. Juni 2020, 21.24 Uhr