Heidelberg-Neuenheim. (pol/mare) Ein Streit in Neuenheim ist am Dienstag in eine Schlägerei und Messerstecherei ausgeartet. Das berichtet die Polizei.

Gegen 0.30 Uhr gab es in der Tiergartenstraße vor einer Shisha-Bar Streit zwischen mehreren Personen.Dabei trug einer der Beteiligten eine Stichverletzung im Oberschenkel davon, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Es ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, durch wen die Stichverletzung verursacht worden ist.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, diese unter der Rufnummer 06221/4569-0 mitzuteilen.