Das beliebte italienische Restaurant "Enoteca Cesarino" war bis 2016 in der Handschuhsheimer Landstraße. Jetzt begrüßen Tamara und Cesare Percoco ihre Gäste in der Berliner Straße 40. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg-Neuenheim. Das Restaurant "Cesarino" ist wieder da. Jetzt empfangen Tamara und Cesare Percoco ihre Gäste nicht mehr in Handschuhsheim wie in den Jahren 2002 bis 2016, sondern in Neuenheim. Die ehemalige Gaststätte "Mamma Leone" in der Berliner Straße bekam ein neues, zeitgemäßes Outfit. Gold und Hellgrau bilden die Grundfarben, fein und zurückhaltend, denn, so die Chefin, "ich bin schließlich 24 Stunden hier, da wollte ich es schön haben wie zuhause."

Bilder georgischer Künstler sollen immer wieder neue Blickpunkte schaffen. Zur Zeit hat Tamara Percoco - die Geografin stammt selbst aus Georgien - Emzari Bazerashvili eingeladen, der in Tiflis und an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart ausgebildet wurde und jetzt in Berlin lebt. Eine violette Wand bietet noch Platz für Projektionen, wenn Tamara Percoco Themenabende veranstaltet, etwa Weine und Menüs aus verschiedenen Gegenden Italiens oder Degustationen mit georgischen Weinen anbietet. Über den Weinbau in Georgien hat sie einmal ihre Diplomarbeit geschrieben, heute reichert sie die Wein-Tipps natürlich touristisch an. Dreimal jährlich kann man ganze georgische Abende erleben mit Vorträgen über das Land zwischen Kaukasus und Schwarzem Meer und der passenden Küche. Das bedeutet: viel Gemüse, Kräuter, Rezepte mit Walnüssen, ein Zicklein in Estragon ...

Normalerweise genießt man im "Cesarino" mit seinen 40 Plätzen natürlich die klassische italienische Küche, die sich mit der Saison ändert und immer wieder Akzente aus Apulien setzt. Schließlich stammt Cesare Percoco aus Apulien, dem Absatz des italienischen "Stiefels" - und sein Bruder Antonio ist einer der drei Köche in der nagelneu ausstaffierten Küche. "Cesares Linie", sagt seine Frau. Die kennen die Gäste ohnehin seit fast 40 Jahren. 1977 begann der junge Italiener im "Perkeo" in der Hauptstraße, er war kurz "in exilio", wie er schmunzelt, in Bensheim-Auerbach und Hockenheim, kehrte in den 1980er Jahren ins "Pavone d’Oro" neben dem Alten Hallenbad in der Bergheimer Straße zurück, führte 18 Jahre lang das "Ai Portici" in Handschuhsheim und schließlich 14 Jahre sein "Cesarino". Cesare Percoco muss sich nirgends vorstellen. Die Heidelberger wissen, wer er ist.

Bis die Percocos jetzt wieder ein eigenes Restaurant in der Berliner Straße eröffneten - ein paar Jahre lang hatten sie die Räumlichkeiten vermietet -, hat die Chefin einfach ihr Catering weitergeführt. Das gibt es jetzt immer noch. Sie bietet mehrgängige Menüs am Tisch genauso an wie Büffets. Ihr Geheimnis? "Wir haben unsere eigenen Rezepte", sagt Tamara Percoco, "sie stammen oft aus der Familie, von der Mutter."

Info: Restaurant und Enoteca "Cesarino", Berliner Straße 40, Telefon 06221 / 434441, www.enoteca-cesari no.com. Geöffnet von 18 bis 23.30 Uhr, Montag bis Freitag auch von 12 bis 14.30 Uhr. Sonntag ist Ruhetag.