Heidelberg. (pol/mare) Am Dienstagabend verunstaltete ein 16-Jähriger in Neuenheim eine Straßenlaterne und zwei Wartehäuschen mit Graffiti-Tags. Das berichtet die Polizei.

Der Jugendliche wurde gegen 21.30 Uhr von einer Polizeistreife dabei beobachtet, wie er mit einem Lackstift ein Tag an eine Laterne schmierte.

Als er den Streifenwagen bemerkte, trat der 16-Jährige flugs die Flucht an und rannte in Richtung Uferstraße davon. Er wurde schließlich in der Albert-Überle-Straße eingeholt und festgenommen.

In seiner Jackentasche fanden die Beamten einen dicken Lackmarker. Zudem waren seine Hände farbverschmiert.

Nachdem der Jugendlichen über seine Rechte aufgeklärt worden war, machte er reinen Tisch und gab zu, in der Brückenstraße und in der Handschuhsheimer Landstraße zwei Wartehäuschen der Straßenbahn in gleicher Weise "verziert" zu haben. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.