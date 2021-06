Heidelberg. (ani.) Die radiologisch-nuklearmedizinische Gemeinschaftspraxis Radiologie Rhein-Neckar hat eine neue Praxis in der Grünen Meile 52 in der Bahnstadt eröffnet – und das wird mit einer großen Impfaktion am Samstag, 3. Juli, gefeiert. Rund 700 Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer stehen dann zur Verfügung. Auf RNZ-Anfrage teilt eine Mitarbeiterin mit, dass es noch viele freie Termine gibt.

Wer am Samstag in der Praxis in der Grünen Meile 52 geimpft werden möchte, muss sich vorher anmelden per E-Mail an impfung@radiologie-rhein-neckar.de. Bitte den vollständigen Namen, Geburtsdatum, Adresse, Mobilnummer sowie den gewünschten Zweitimpftermin – zur Auswahl stehen der 27. Juli oder der 7. August – angeben. Nach der Anmeldung bekommt man per E-Mail eine Bestätigung zurück, ob und wenn ja zu welcher Uhrzeit der Impftermin am Samstag stattfindet. Infos unter: www.radiologie-rhein-neckar.de