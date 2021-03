Heidelberg. (RNZ) Mit Beschluss vom 19. März hat die baden-württembergische Landesregierung ihre Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-Verordnung) geändert (siehe unten). Die Änderungen sind am heutigen Montag, 22. März, in Kraft getreten, wie die Stadt mitteilt.

Die Neuerungen im Überblick:

> Ausweitung der erweiterten Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-Maske beziehungsweise vergleichbarer Standard) auf die Grundschulen und weiterführenden Schulen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte.

> Die Ausnahme für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahre bei der Maskenpflicht entfällt. Anstatt einer sogenannten Alltagsmaske müssen nun auch Kinder eine medizinische oder FFP2-Maske tragen.

> Maskenpflicht für Personal in Kitas, Grundschulförderklassen, Horten, Schulkindergärten – außer im ausschließlichen Kontakt mit den Kindern. Weitergehende Regelungen können die Einrichtungen beschließen.

> Zulassung von Wechselunterricht zur Wahrung des Abstandsgebots für die Klassenstufen 5 und 6 sowie an allen Klassenstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung sowie SBBZ mit anderen Förderschwerpunkten mit diesen Bildungsgängen.

> Nachhilfeunterricht kann in Gruppen von bis zu fünf Schülerinnen und Schülern in Präsenz stattfinden. Auch hier gilt die erweiterte Maskenpflicht.

> Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen dürfen im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen Unterricht anbieten. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 im Stadt-/Landkreis dürfen sie nur Online-Angebote anbieten (Notbremse). Die Musikschule Heidelberg hat bereits am Montag, 22. März, den Einzelunterricht in Präsenz wieder aufgenommen.

> Autokinos dürfen wieder öffnen. Auch Autokonzerte und Autotheater können wieder stattfinden.

> In der Physio- und Ergotherapie, Logopädie und Podologie sowie medizinische Fußpflege ist kein Schnelltest mehr erforderlich, wenn bei der Behandlung keine Maske getragen werden kann.

Info: Die Corona-Regeln auf einen Blick gibt es hier.

Update: Montag, 22. März 2021, 16.27 Uhr

Neue Beschränkungen – Diese Regeln gelten ab Freitag

Heidelberg. (RNZ) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg hat dreimal hintereinander die 50 überschritten. Deshalb gelten in der Stadt ab Freitag, 19. März, wieder verschärfte Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das teilt das Landratsamt mit.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, hat am heutigen Mittwoch festgestellt, dass in der Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten hat. Maßgeblich sind die Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA).

Das Überschreiten der kritischen Marke hat zur Folge, dass einige Lockerungsschritte wieder zurückgenommen werden müssen.

Diese Regeln gelten ab Freitag:

- Die Teile des Einzelhandels, die nicht dem täglichen Bedarf zugerechnet werden, dürfen nur sogenanntes "Click & Meet" anbieten (s. Liste rechts als Download). Kundinnen und Kunden können nur nach vorheriger Terminabsprache sich in einem festen Zeitfenster in einem Laden beraten lassen und einkaufen. Dabei darf nicht mehr als ein Kunde pro 40 Quadratmeter gleichzeitig anwesend sein.

- Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten können nur nach vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der Kontaktdaten besucht werden.

- Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien und geschlossenen Räumen (ohne Schwimmbäder) ist für den kontaktarmen Freizeit- und Amateurindividualsport nur mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten erlaubt.

- Kontaktarmer Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren ist nur im Freien möglich.

- Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen schließen für den Publikumsverkehr, Online-Unterricht möglich.

> Weiterhin Bestand haben folgende Regelungen/Lockerungen:

- Treffen von bis zu fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten sind möglich. Die Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Paare die nicht zusammenleben gelten als ein Haushalt.

- Betrieb an Schulen und Kitas wie vom Kultusministerium angekündigt.

- Buchhandlungen, Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen, Garten-, Bau-, und Raiffeisenmärkte dürfen ihr komplettes Sortiment anbieten und öffnen. Hier gelten ebenfalls die Hygieneauflagen für den Einzelhandel, aber keine Beschränkung auf "Click & Meet".

> Städtische Einrichtungen

Die Stadtbücherei, der Zoo Heidelberg und das Kurpfälzische Museum können auf Basis der Verordnung des Landes Baden-Württemberg mit Einschränkungen geöffnet bleiben:

- Die Stadtbücherei Heidelberg bleibt für die Inhaber einer gültigen Büchereicard oder einer Metropolcard grundsätzlich geöffnet: dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr. Nach wie vor kann der Zugang nur einer begrenzten Besucherzahl gewährt werden. Es gilt daher eine Verweildauer von maximal 30 Minuten, um möglichst vielen Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit der Medienauswahl zu geben. Zusätzlich werden anhand des Büchereiausweises die Kontaktdaten der Besucher erfasst. Bei der Rückgabe der Medien besteht keine Eile – bis Ostern entstehen keinerlei Säumnisgebühren, auch nicht im Falle einer überschrittenen Leihfrist. Das Tragen einer medizinischen Schutzmaske ist Pflicht in der Bücherei.

- Der Zoo Heidelberg bleibt täglich von 8 bis 18 Uhr mit Einschränkungen geöffnet. Der Zutritt ist weiter nur mit Onlineticket möglich – auch z.B. für Inhaber von Dauerkarten oder Patenpässen. Tickets gibt es unter www.shop.zoo-heidelberg.de. Für den Zoobesuch gelten zudem besondere Hygiene- und Verhaltensregeln. Diese sind auf der Internetseite unter www.zoo-heidelberg.de/coronainfo aufgeführt.

- Das Kurpfälzische Museum und die Textilsammlung Max Berk in Ziegelhausen bleiben grundsätzlich geöffnet – Besucherinnen und Besucher müssen aber vorab im Buchungsbüro Tel. 06221/5834440 einen Termin buchen. Beim Besuch werden zudem Kontaktdaten erhoben.

- In der Musik- und Singschule muss der Präsenzunterricht gemäß der Landesbestimmungen wieder heruntergefahren werden. Es ist nur noch Online-Unterricht möglich.

> Städtische Sportanlagen im Freien

- Das Amt für Sport und Gesundheitsförderung öffnet Freisportanlagen entsprechend den Vorgaben der Landesverordnung grundsätzlich für den Vereinssport. Hierzu sollen auf jeder Anlage ausreichend große Trainingszonen geschaffen werden. In einer Trainingszone dürfen sich aktuell aber nur 5 Personen aus maximal zwei Haushalten oder 20 Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren aufhalten. Umkleide- und Duschräume müssen geschlossen bleiben. Die Nutzung ist mit dem Sportamt abzustimmen, die Personendaten der Trainingsteilnehmer sind wie gehabt zu erfassen. Auf den Wegen sind Masken zu tragen, ein Begegnungsverkehr ist zu vermeiden. Die Sporthallen bleiben geschlossen. Das Vorgehen ist mit dem Sportkreis Heidelberg abgesprochen.

Update: Mittwoch, 17. März 2021, 18.52 Uhr

Die wichtigsten Fragen zur Corona-Lage

Von Anica Edinger und Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Gratis-Tests kommen, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 50 – und in der Bahnstadt haben sich 16 Bauarbeiter infiziert. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zur aktuellen Corona-Lage in Heidelberg.

Wo werden kostenlose Schnelltests angeboten? Ab nächste Woche gibt es auch in Heidelberg in größerem Stil kostenlose Corona-Antigen-Schnelltests. Das Unternehmen Aspilos bietet sie ab Montag, 15. März, in seinen beiden Testzentren in der Eppelheimer Straße 68 sowie in der Tiergartenstraße 13 an. Die Kosten trägt der Bund. So wurde es bei der letzten Ministerpräsidentenrunde beschlossen. Jeder Bürger hat Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. Die Tests werden vor Ort von medizinisch geschultem Personal durchgeführt. Man kann mit dem Auto vorfahren oder zu Fuß kommen. Neben Aspilos bietet bereits seit Mittwoch auch die Kreuzapotheke im Stadtteil Wieblingen kostenlose Antigen-Schnelltests an.

Wie schwer ist es, einen Termin für einen Gratis-Test zu bekommen? Bisher wurden bei den beiden Aspilos-Testzentren insgesamt 250 Menschen pro Tag auf das Coronavirus getestet. Da die Zahlungsmodalitäten nun wegfallen, könne man die Kapazität auf bis zu 500 Tests pro Tag hochfahren, erklärt Lovis Stricker, Projektleiter bei Aspilos. Termine müssen wie bisher vorab online auf www.aspilos.de gebucht werden. Häufig sind alle Termine schon einen Tag vorher ausgebucht. Stand Donnerstag, 17 Uhr, gab es für Montag noch gut 200 freie Termine. Auch in der Kreuzapotheke Wieblingen, wo die Testkapazitäten deutlich geringer sind als bei Aspilos, muss man einen Termin vereinbaren (Telefon 06221 / 836184).

Wie entwickelt sich die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Heidelberg? Am Mittwoch lag sie laut Landesgesundheitsamt mit 53,3 erstmals seit Ende Januar wieder über dem Wert von 50. Am Donnerstag lag der Wert bei 52,6. Nach einem kontinuierlichen Sinken der Fallzahlen seit Ende 2020 war die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg am 18. Februar auf 21,2 gefallen. Seitdem steigt sie wieder langsam, aber stetig an. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises gibt die Inzidenz für Heidelberg aktuell mit 53,9 an – für Lockerungen und Verschärfungen zählt aber nur der vom Land ermittelte Wert (Warum sich die Zahlen leicht unterscheiden, steht auf Seite 2).

Was bedeutet ein Inzidenzwert über 50 für die kürzlich erfolgten Lockerungen etwa im Einzelhandel in Heidelberg? Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder einem Kreis drei Tage am Stück über 50, drohen laut Landes-Coronaverordnung dort wieder Verschärfungen: Die meisten Geschäfte dürfen dann nur noch Shopping mit Termin anbieten, auch Museumsbesuche muss man vorab buchen. Meldet das Landesgesundheitsamt an diesem Freitag erneut eine Sieben-Tage-Inzidenz über 50, wäre dies der dritte Tag in Folge. Dann stellt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises die Überschreitung des 50er-Wertes offiziell fest. Die verschärften Regeln gelten laut Verordnung aber erst "am zweiten darauffolgenden Werktag". Da Samstag als Werktag gilt, wäre es dann am Montag soweit.

Kommen die Verschärfungen, falls die Inzidenz an diesem Freitag über 50 liegt, also definitiv? Nein, die Landesverordnung lässt den Gesundheitsämtern vor Ort Spielraum: Sie sollen auch die "Diffusität des Infektionsgeschehens" berücksichtigen. Heißt im Klartext: Treiben größere Ausbrüche, die klar zuzuordnen sind, die Inzidenz hoch, ist das Geschehen nicht diffus, sondern auf eine klare Ursache zurückzuführen. Das Kreisgesundheitsamt kündigte gegenüber der RNZ an, solche lokal begrenzten Cluster und Ausbrüche in seine Entscheidung mit einzubeziehen.

Gibt es aktuell solche Infektionscluster in Heidelberg? Ja, sogar zwei. Auf einer Baustelle am Czernyring in der Bahnstadt wurden 16 Bauarbeiter positiv getestet, die ersten davon schon am 5. März. Sie wurden laut einem Stadtsprecher isoliert untergebracht. Zudem kam es vergangene Woche zu einem Ausbruch bei der Lebenshilfe: Davon gehen laut Kreisgesundheitsamt aktuell noch fünf Fälle in die Sieben-Tage-Inzidenz ein. Es ist also gut möglich, dass das Kreisgesundheitsamt bei einem Überschreiten des 50er-Wertes an drei Tagen hintereinander die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell so einschätzen würde, dass sie zu sehr von diesen beiden Clustern beeinflusst ist, um daraus Verschärfungen abzuleiten.