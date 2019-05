Von Birgit Sommer

Heidelberg. Der Heilige Johannes Nepomuk soll Schutzpatron der Heidelberger katholischen Studentenverbindung "Ferdinandea-Prag" werden. Dazu wird ihn in einer feierlichen Messe am Sonntag, 12. Mai, Robert Zollitsch erheben, der frühere Erzbischof der Erzdiözese Freiburg und ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Die Idee dazu hatte der frühere Vorsitzende der Vereinigung, Dr. Rudolf Geser; es wird ein einmaliger Vorgang im Cartellverband der rund 130 katholischen Deutschen Studentenverbindungen sein.

Das Pontifikalamt findet im Rahmen des 133. Stiftungsfestes der Verbindung statt und wird um 11 Uhr in der Kirche St. Anna in der Plöck gefeiert. Alle Gottesdienstbesucher sind bei der Messe natürlich willkommen.

Robert Zollitsch ist selbst Mitglied der katholischen Studentenverbindung "Ferdinandea-Prag". Diese hat - wie auch der Heilige Nepomuk - ihre Wurzeln in Prag, wo sie im Jahr 1886 gegründet wurde. Damals lag die tschechische Hauptstadt im deutschsprachig verwalteten Habsburgerreich. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand die Verbindung ihre neue Heimat ab 1953 in Heidelberg. Das Verbindungshaus der 300 Mitglieder steht im Graimbergweg.

Eine kleine Herausforderung ist, dass die Studentenverbindung in diesem Zusammenhang der an der Nordseite der Alten Brücke postierten Nepomuk-Statue ein neues Kreuz in die Hand geben will. Diese Initiative folgt einem Vorschlag des katholischen Dekans Joachim Dauer. Bis Sonntag klappt es allerdings nicht mit dem Kreuz.

Noch muss mit Stadt und Denkmalbehörden geklärt werden, aus welchem Material es beschaffen sein muss und wie es in der Hand des Brückenheiligen befestigt werden kann. Dann erst kann der entsprechende Bauantrag der Spender erfolgen.

Johannes Nepomuk oder Johannes von Pomuk war ein böhmischer Priester. Nach der Legende wurde er 1393 auf Anweisung von König Wenzel IV. gefoltert und in der Moldau ertränkt, weil er über die Beichte der Königin Schweigen wahrte. 1729 sprach ihn Papst Benedikt XIII. heilig. Nepomuk gilt als "Brückenheiliger" sowie als Patron des Beichtgeheimnisses, der Beichtväter und aller Priester.

Oft tragen seine Darstellungen einen Kranz mit Sternen, auch der Heidelberger Nepomuk. Damit soll angedeutet werden, dass der Märtyrer - auch dies der Legende nach - inmitten eines Lichtkranzes die Moldau herabgetrieben kam.

Im 18. Jahrhundert war der Nepomuk-Kult in den deutschsprachigen katholischen Ländern sehr verbreitet. 1738 erlaubte der Kurfürst der katholischen Minderheit in Heidelberg, eine Statue des böhmischen Heiligen auf der Neckarbrücke aufzustellen: ein sichtbares Zeichen der Gegenreformation in der kurz zuvor katholisch gewordenen Kurpfalz.

Beim katastrophalen Eishochwasser 1784 stürzte die Statue in den Fluss und wurde von den Fluten fortgerissen. Einige Jahre später wurde sie jedoch von Fischern im Neckar entdeckt und geborgen. Man stellte sie zunächst zu Füßen der Weinberge an der Neuenheimer Landstraße auf, denn in das "Antiken-Programm" des Kurfürsten Karl Theodor für die Brückenfiguren passte sie nicht mehr. Heute steht eine Sandstein-Kopie der Figur einige Meter östlich des Brückenkopfs auf der Neuenheimer Seite.

Das Original befindet sich seit den zwanziger Jahren im Kurpfälzischen Museum - ohne Strahlenkranz und Kreuz. Zur Entstehungszeit trug Nepomuk wohl nur das Kreuz. So fand es jedenfalls Prof. Frieder Hepp, der Direktor des Museums, auf einer Zeichnung im "Thesaurus Palatinus", einem Buch, das um 1750 die wichtigsten Denkmäler der Barockzeit in der Kurpfalz auflistet.

"Ich vermute, das Kreuz blieb bei der Kopie", sagt Hepp. Postkarten des Stadtarchivs von 1935 und aus den sechziger Jahren, weiß Rudolf Geser von der "Ferdinandea", zeigten es immer noch in der Hand Nepomuks.