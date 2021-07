Heidelberg. (RNZ) Nach den jüngsten Ereignissen mit den Krawallen und Auseinandersetzungen auf der Neckarwiese und in der Altstadt reagiert die Stadt und wird am kommenden Wochenende die Regeln verschärfen. Wie die Verwaltung mitteilt, wird das Aufenthaltsverbot für die Neckarwiese verschärft, statt um Mitternacht muss sie um 21 Uhr geräumt sein.

Schlägereien und aggressive Situationen haben seit Pfingsten 2021 viele Wochenenden in Heidelberg negativ geprägt. Insbesondere die Neckarwiese und die Altstadt waren immer wieder Auflaufplätze für Menschen, die größtenteils aus einem weiten Umkreis in die Stadt kamen und dann gezielt Streit und Konflikte mit Polizeikräften, aber auch mit völlig Unbeteiligten suchten. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden besteht eine ernsthafte Gefahrenlage – trotz zahlreicher Ordnungsmaßnahmen, die bereits vorgenommen wurden. Heidelberg droht zum Treffpunkt einer überregionalen Krawallszene zu werden. Die Stadt wird daher zum kommenden Wochenende (9./10./11. Juli) die Regeln noch einmal verschärfen. Das Alkoholkonsum und –verkaufsverbot für den öffentlichen Raum wird verlängert.

"Das sind Entscheidungen, die wir äußerst ungern treffen", sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner. Diese Einschränkungen und Verbote passten eigentlich nicht zu einer lebensfrohen und offenen Stadt wie Heidelberg. "Es tut mir besonders leid für die vielen jungen Menschen in und um Heidelberg, die sich immer völlig korrekt verhalten haben."

Es sei das klare Ziel, so schnell wie möglich das friedliche Feiern – vor allem auf der Neckarwiese – wieder zu ermöglichen. Letztlich litten alle unter diesem Krawalltourismus der vergangenen Wochen. Es habe Übergriffe auf Unbeteiligte gegeben, viele bekämen es mit der Angst zu tun und meiden bereits Neckarwiese und Altstadt – und genau das dürfe nicht passieren. Deshalb müsse die Stadt jetzt gemeinsam mit der Polizei entschieden vorgehen. Die Gefahrenlage ist eindeutig. "Wir werden klare Zeichen setzen: Krawallmacher und Randalierer bekommen in Heidelberg keinen Meter Raum!"

Auch mit den Gastwirten der Kernaltstadt wird OB Würzner noch in der laufenden Woche ein Gespräch führen. Zudem wollen die beiden Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp und Daniel Adler in den kommenden Wochen auch sogenannte Konfliktteams aufbauen. Man wolle kurzfristig auf die Suche nach geeigneten Personen gehen und so einen Beitrag leisten, dass in Heidelberg wieder friedlich gefeiert werden kann.