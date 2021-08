Eine Baustelle in den Neckarstaden blockiert den Geh- und Radweg. Nachbarn halten das für „lebensgefährlich“. Die Stadt verweist auf die Umleitung auf die andere Straßenseite. Foto: Rothe

Heidelberg. (ani) Aufregung um eine Baustelle in den Neckarstaden: Weil dort, in direkter Nachbarschaft zum "Hemingways", ein Wohnhaus umgebaut wird, wurde ein Teil des Gehwegs und des dortigen Fahrradschutzstreifens komplett abgesperrt. Nachbarn halten diese Situation für "lebensgefährlich", wie einer von ihnen der RNZ schilderte – insbesondere auch für Rollstuhlfahrer oder für Passanten mit Kinderwagen. Diese müssen auf die Straße ausweichen, um an der Baustellenabsperrung vorbeizukommen. Ebenso wie Fahrrad- oder auch E-Roller-Fahrer.

Auf RNZ-Anfrage erklärt eine Stadtsprecherin, dass die Vollsperrung zur Abwicklung der Baustelle "notwendig" gewesen sei. Fußgänger würden schon an der Ampel zur Sofienstraße – an der Kreuzung zur Theodor-Heuss-Brücke – auf die Baustelle aufmerksam gemacht und auf die andere Straßenseite "umgeleitet".

"Die Radfahrenden werden durch die Anordnung von Tempo 30 und entsprechende Gefahrenzeichen geschützt", heißt es aus dem Rathaus. Allerdings beschwerten sich nun auch mehrere Nutzer einer Zufahrt, die sich direkt neben der Baustelle befinde, da die Ausfahrt wegen der Sichtbehinderung "nur unter erschwerten Bedingungen möglich sei", berichtet die Stadtsprecherin. Man prüfe deshalb derzeit, ob auf der gegenüberliegenden Seite ein Verkehrsspiegel angebracht wird.