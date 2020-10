Von Denis Schnur

Heidelberg. Als Dörthe Domzig 1992 nach Heidelberg kam, übernahm sie eines der ersten Frauenämter einer deutschen Stadt, das erste in Baden-Württemberg. Seitdem hat die gebürtige Niedersächsin die Stadt geprägt, indem sie sich nicht nur für die Gleichberechtigung der Geschlechter sondern für gleiche Chancen für alle Heidelbergerinnen und Heidelberger einsetzte. Anfang Oktober wurde die 65-Jährige als Leiterin des Amtes für Chancengleichheit in den Ruhestand verabschiedet. Im RNZ-Interview blickt die studierte Soziologin zurück auf 28 Jahre als Amtsleiterin.

Frau Domzig, als Sie sich von den wichtigen Entscheidungsträgern der Stadt verabschiedet haben, haben Sie fast nur in männliche Gesichter geschaut – bleibt also viel zu tun für Ihre Nachfolgerin?

Ich konnte mich auch von einigen Frauen verabschieden. Sie bilden ja mittlerweile die Mehrheit innerhalb der Verwaltung und haben auch bei Führungspositionen zugelegt.

Hintergrund > Das Heidelberger Amt für Frauenfragen/Frauenamt war 1992 eines der ersten in Deutschland. Hier wurde erstmals das Thema Gleichberechtigung der Geschlechter institutionell gebündelt. Angesiedelt war das Amt direkt bei Oberbürgermeisterin Beate Weber. Als Amtsleiterin war Dörthe Domzig [+] Lesen Sie mehr > Das Heidelberger Amt für Frauenfragen/Frauenamt war 1992 eines der ersten in Deutschland. Hier wurde erstmals das Thema Gleichberechtigung der Geschlechter institutionell gebündelt. Angesiedelt war das Amt direkt bei Oberbürgermeisterin Beate Weber. Als Amtsleiterin war Dörthe Domzig auch gleich Frauenbeauftragte der Verwaltung. 2002 wurde das Amt in "Amt für die Gleichstellung von Frau und Mann" umbenannt. > Das Amt für Chancengleichheit wurde 2007 neu geschaffen. Neben Geschlechterfragen befasst sich die Behörde unter Leitung von Domzig seitdem mit allen Fragen der gesellschaftlichen Gleichberechtigung – also auch mit Fragen der Integration von Migranten, mit der Inklusion von Menschen mit Behinderung oder mit der Akzeptanz von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten. Auch der Bereich Beschäftigungsförderung und Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt wird dort angesiedelt. > Etwa 90 Projekte fördert das Amt gegenwärtig mit rund 1,4 Millionen Euro. Zudem fördert die Europäische Union drei Projekte, bei denen das Amt mit Universitäten zusammenarbeitet, mit 900.000 Euro. In der Regel handelt es sich um Kooperationsprojekte mit wissenschaftlichen Einrichtungen, sozialen Bewegungen oder Vereinen. > In zahlreichen Netzwerken tauschen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit anderen Behörden und Expertinnen und Experten aus. So hat das Amt etwa die Geschäftsführung der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus übernommen. dns

[-] Weniger anzeigen

Aber an der Spitze – bei den Bürgermeistern – gibt es derzeit nur Männer.

Das ist richtig. Aber da muss ich auch sagen: So viel Macht hab ich nicht, dass ich den Gemeinderat anweisen könnte, bei den Führungspersonen die Frauenrepräsentanz doch bitte überzeugend zu gestalten. Wir haben da eine andere Rolle: Wir informieren und sensibilisieren.

Wie machen Sie das?

Wir haben ein Indikatorensystem entwickelt, anhand dessen wir zum Beispiel überprüfen: Wo sind Frauen, wo sind Männer? Wer macht Teilzeit? So können wir den politisch Verantwortlichen zeigen, wo Handlungsbedarf ist.

Und wenn man sich den aktuellen Bericht zur Gleichstellung in Heidelberg anschaut, muss man bei allen Erfolgen sagen: Es gibt noch Handlungsbedarf.

Es ist ja vollkommen klar, dass die Themen, die wir bearbeiten, offene Prozesse sind. Es geht um die gleichberechtigte Teilhabe und die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts für alle, um Diskriminierungsfreiheit und Unversehrtheit des Körpers. Da befinden sich komplexe Interessen- und Wertekonflikte im steten öffentlichen Diskurs.

Und diesen prägen Sie auch als Amt mit. Wie kann man sich das vorstellen?

Wir unterstützen die Stadt bei der Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), indem wir proaktiv zeigen, wo es hapert, und Vorschläge machen, wie man das ändern kann. Gleichzeitig arbeiten wir für das Individuum, indem wir Antidiskriminierungsberatung anbieten, und offen sind für Menschen, die aufgrund einer zufälligen oder selbst gewählten Zugehörigkeit zu einer Gruppe Teilhabe- und Diskriminierungsprobleme haben.

Seit ihrem Amtsantritt 1992 hat sich viel getan in Heidelberg. Ist die Stadt heute besser aufgestellt als andere?

Die Stadt ist beispielhaft aufgestellt. Vor allem, weil das Amt heute ganz anders aussieht als in den ersten Jahren. Dass Oberbürgermeister Eckart Würzner 2007 einverstanden war, dass aus dem Frauenamt ein Amt wurde, in dem die Vielfalt gruppenbezogener Teilhabeprobleme gebündelt bearbeitet wird und auch das Thema Arbeitsmarktteilhabe, ist bemerkenswert. Zu der Zeit eine kommunale Antidiskriminierungsstelle zu schaffen, sodass man im demokratischen Diskurs eine offizielle Stimme hat, die darauf aufmerksam macht, dass Personengruppen, die unterrepräsentiert sind, gehört werden – das war einzigartig.

Inwiefern?

Ich finde, es macht den Unterschied ums Ganze, ob die Verwaltung verkündet, sie arbeite für alle – oder ob sie anerkennt, dass Menschen sehr differente Lebenslagen haben. Und dass es darum geht, dafür Sorge zu tragen, dass Probleme ganz praktisch dort angegangen werden, wo Leute sagen, dass sie Probleme haben.

Wenn Sie den Gruppen zuhören: Welche Probleme äußern die in Heidelberg?

Das kommt natürlich auf die Gruppe an. Abscheu vor rassistischer Ausgrenzung, Sicherheitsprobleme für LSBTTIQ-Menschen, Integrationsprobleme auf den Arbeitsmarkt, behindertengerechte Bewegungsfreiheit und ein Dauerbrenner: Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. Da sehen wir etwa an den Einkommensdifferenzen, dass das immer noch ein Problem ist. Wobei man sagen muss, dass etwa die Stadtverwaltung sich deutlich entwickelt hat. Als ich anfing, waren in Amtsleitungen 16 Prozent Frauen, jetzt sind es 30 Prozent. Das ist zwar keine Parität, aber es hat sich etwas bewegt. Wobei wir uns alle darüber im Klaren sein müssen: Nichts ist in Stein gemeißelt, in jeder Richtung. Das sind Themen, die ständig in den öffentlichen Diskurs eingespeist werden müssen, es sind Daueraufgaben. Das gilt auch für andere Bereiche: Wie Sie wissen, hat es hier in Heidelberg erst kürzlich antisemitische Übergriffe gegeben. Und es kommen neue Themen dazu.

Zum Beispiel?

"Catcalling". Früher haben Frauen es hingenommen oder nur mal in Umfragen geäußert, dass ihnen auf die Nerven geht, wenn ihnen nachgepfiffen wird, sie angefasst werden, sie kommentiert werden in ihrer Sexyness. Jetzt beschweren sie sich. Das ist vermutlich eine wunderbare Folge der MeToo-Bewegung.

Weil sich eigentlich etwas gebessert hat, werden neue Probleme sichtbar?

Exakt. Das ist die Paradoxie des Erfolges, dass sich jetzt mehr Menschen trauen, etwas zu sagen.

Apropos Erfolge: Heute gilt Heidelberg als Vorreiter in Sachen Gleichstellung. 1992 war das nicht der Fall. Was hat Sie als junge linke Grüne aus Hessen hergelockt?

Mich hatte begeistert, dass Beate Weber als erste Oberbürgermeisterin im Land die Soziale Bewegung der Frauen auf dieses politische Podest gehoben hat und dafür ein Amt geschaffen hat. Das war untypisch und damit erfolgversprechend.

Die meiste Zeit haben Sie mit Beate Weber zusammengearbeitet und waren ihr direkt unterstellt.

Ja, und das sehr erfolgreich – auch weil sie gute Arbeit geleistet hat und das Thema Gleichberechtigung ihr sehr am Herzen lag.

Wie lief es nach dem Amtsantritt Würzners?

Immer noch sehr gut. Ich hatte ihm früh den Vorschlag gemacht, das Amt neu zu strukturieren. Was mir in die Hände gespielt hatte, war, dass das AGG kurz zuvor verabschiedet worden war. OB Würzner fand das neue absolut plausibel.

Erstmals waren Sie nicht mehr direkt der Oberbürgermeisterin unterstellt, sondern einem Dezernenten.

Das war gar kein Problem, im Gegenteil: Wolfgang Erichson hat unsere Arbeit maßgeblich begleitet und mitgetragen.

Bei allen Erfolgen – was war ihr größter Fehler in den 28 Jahren?

Habe ich einen großen Fehler gemacht? Den Eindruck habe ich nicht. Wir haben nichts in den Sand gesetzt, nichts veruntreut, kein Geld rausgeschmissen. Aber natürlich gibt es Dinge, die immer noch deprimierend sind. Etwa das Teilzeitengagement von Männern. Als ich angefangen hatte, waren zwei Prozent der Männer in der Verwaltung in Teilzeit. Jetzt sind es acht Prozent, aber immer noch 49 Prozent der Frauen. Da spielt auch die Bezahlung in frauentypischen Berufen eine Rolle. Etwa in der Pflege: Im Frühjahr haben wir alle applaudiert und die Alte Brücke wurde blau gemacht – aber jetzt streiken die. Und das ist richtig so. Symbolische Aktionen sind zwar ganz zauberhaft, aber das hilft denen auch nicht.

Sie waren immer eine politische Amtsleiterin. Da ist es schwer vorstellbar, dass Sie nun in Ruhestand gehen und sich nicht weiter engagieren.

Nein. Ich muss auch ehrlich sagen: Als ich der Tatsache gewahr wurde, dass mein Ruhestand ansteht, musste ich das erstmal verarbeiten. Aber diese Themen verlassen einen ja nicht – es gibt auch schon Vortrags- und Beratungsanfragen. Einen Generationenwechsel halte ich aber für wichtig. Danijel Cubelic und Marie-Luise Löffler sind ganz tolle und qualifizierte Leute.

Abgesehen von diesen Projekten – wie nutzen Sie die Zeit im Ruhestand?

Klavier spielen und Lesen!

Sie fangen jetzt an mit dem Klavier?

Nein. Ich habe mit 50 Jahren angefangen. Eigentlich wollte ich das schon als kleines Mädchen, durfte aber nicht, weil in der Familie eine Geige gebraucht wurde.

Und dann hören wir Sie in der Stadthalle, sobald die saniert ist?

(lacht) Da bin ich völlig unverdächtig. Das mache ich zu meinem Privatvergnügen – bislang hatte ich ja auch nicht viel Zeit zum Üben.